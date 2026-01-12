Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Икона латышской культуры»: Раймонду Паулсу — 90 лет

© LETA 12 января, 2026 12:52

История и культура 0 комментариев

Композитору и пианисту Раймонду Паулсу сегодня исполняется 90 лет, и в честь этого юбилея состоится специальное мероприятие, посвященное маэстро.

Как рассказала представитель Латвийского общественного СМИ (LSM) Илзе Луяне, LSM организовало торжественное мероприятие в узком кругу приглашенных гостей в соответствии с пожеланиями маэстро. Во время мероприятия Паулсу будет выражена благодарность за его вклад в культурную среду Латвии и развитие общественного СМИ.

"Латвийская культура немыслима без композиций, созданных Раймондом Паулсом, и это событие служит данью уважения и благодарности его труду", - подчеркнула Луяне.

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. Его творчество охватывает несколько музыкальных жанров, прежде всего песенный жанр, а также музыку для театра, кино и музыкального театра. Паулс является иконой латышской культуры, чьи мелодии получили широкую известность далеко за пределами Латвии.

Маэстро был музыкальным руководителем, главным дирижером и пианистом Рижского эстрадного оркестра, основал и возглавлял вокально-инструментальный ансамбль "Модо", работал на Латвийском радио и телевидении, где руководил профессиональными музыкальными коллективами и редакциями музыкальных программ.

Помимо творческой деятельности, Паулс занимал административные и политические должности: был председателем Государственного комитета по культуре Латвийской ССР, министром культуры Латвии, советником президента по вопросам культуры и депутатом Сейма.

За заслуги в области культуры Паулс удостоен нескольких высоких наград. 18 ноября 2025 года ему был присвоен орден Трех звезд I степени.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас
Важно

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими
Важно

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими (2)

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?
Важно

Врачей судят за новогодний корпоратив. Серьёзно, KNAB?

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

15:50

0 комментариев

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Загрузка

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

15:42

0 комментариев

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

15:36

0 комментариев

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

15:26

0 комментариев

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

15:12

0 комментариев

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

15:04

0 комментариев

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

Похоронное бюро Angel: организация похорон по всей Латвии круглосуточно

15:00

0 комментариев

В момент, когда уходит из жизни близкий и дорогой человек, многих охватывает не только скорбь, но и растерянность: что делать, как приступить к организации достойных похорон? Поручите все заботы похоронному бюро Angel.

