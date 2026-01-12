Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вайдере: не представляю, чтоб украинцы пошли на уступки своих территорий РФ

Редакция PRESS 12 января, 2026 13:18

Мнения

Очень сложно, а то и невозможно представить, что Украина могла бы пойти на уступки России по территориальным вопросам в случае войны, заявила член Европейского парламента Инесе Вайдере (JV) в интервью программе «900 секунд» телеканала TV3.

На вопрос о том, что можно считать победой Украины в войне против России и не потребуется ли в ходе мирных переговоров, на которых США выдвигают, по-видимому, невыгодные для Украины условия, отказаться от ранее проведенных «красных линий», Вайдере признала, что это очень болезненный вопрос, поскольку она не может представить, чтобы Украина была готова просто пойти на уступки по каким-либо территориальным вопросам.

«Я не могу представить, как большинство украинского народа может смириться с этим, ведь они воевали, потеряли столько людей, столько техники, оборудования. Мне действительно трудно это представить», — сказала политик.

Она признала, что по некоторым вопросам, касающимся перспектив развития, таким как численность и размещение армии, можно пойти на уступки, но только при условии получения взамен гарантий того, что «статья 5, которую мы все ожидаем от НАТО, будет также применяться к стране, которая дружественна нам, но не является союзником НАТО».

Депутат Европарламента подчеркнула, что украинское общество определенно не готово к миру, который означал бы его капитуляцию и сдачу, отказ от всего, чего требует Россия.

Как сообщалось ранее, Вайдере заявила агентству LETA, что одной из самых серьезных проблем в 2026 году станет единство Европейского союза в поддержке Украины.

По словам политика, еще до Рождества стало ясно, что Европейский совет не может договориться о передаче замороженных российских активов Украине, поскольку некоторые государства-члены не поддерживают эту идею.

По мнению политика, 2026 год станет решающим для Украины — именно тогда решится, сможет ли Украина удержать свои позиции и предотвратить «мирные» условия, прописанные в Москве. Она пояснила, что в Европарламенте имеется стабильное и убедительное большинство в поддержку Украины, но на уровне государств-членов все еще можно заметить, что некоторые политические лидеры недостаточно серьезно относятся к рискам для безопасности, хотя немецкие и британские спецслужбы регулярно предупреждают о них.

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае
Выехал на встречку: названа причина трагического ДТП в Тукумском крае

Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими
Мы такого уже не помним: Арманева сравнила латвийские цены с испанскими (2)

Он долго держался: еще один мост через Даугаву нуждается в ремонте

В Риге планируют отремонтировать Каменный мост — об этом сегодня прозвучало на заседании Комитета по развитию города Рижской думы. Комитет рассматривал проект решения думы об актуализации Плана действий Риги и Инвестиционного плана на 2026–2027 годы.

В Риге планируют отремонтировать Каменный мост — об этом сегодня прозвучало на заседании Комитета по развитию города Рижской думы. Комитет рассматривал проект решения думы об актуализации Плана действий Риги и Инвестиционного плана на 2026–2027 годы.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

246 000 евро на мотивацию сотрудников: Минблаг выдал себе премии

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Министерство благосостояния в 2025 году выплатило 246 000 евро на мотивацию сотрудников, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Айя Гринберга.

Латвия фактически живет на средства ЕС (ЦИФРЫ)

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Интересные цифры опубликовал юрист Юрий Соколовский на своей страничке в Фейсбуке.

Поменять одно слово! Журналисты бьют тревогу: свобода слова под угрозой

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Ассоциация журналистов Латвии (LŽA) категорически возражает против продвигаемых Министерством культуры (KM) поправок, которые, прикрываясь техническим уточнением терминологии, на деле существенно и необоснованно ограничивают возможности СМИ информировать общество о деятельности государственного управления, говорится в заявлении ассоциации.

Спец по уборке дорог Латвии едет учиться в Гарвард — за четверть млн долларов: СМИ

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Государственное акционерное общество «Latvijas autoceļu uzturētājs» (занимается содержанием и в том числе чисткой дорог) частично оплатило обучение члена правления Илзе Букулде в Гарвардской школе бизнеса, сообщает bb.lv со ссылкой на ЛТВ.

Погорели на кексах: как сладкий скандал уничтожил самую гламурную пару Италии

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

В Италии продолжается один из самых громких скандалов последних лет — и начался он… с рождественских кексов.

