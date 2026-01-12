Вайдере: не представляю, чтоб украинцы пошли на уступки своих территорий РФ

На вопрос о том, что можно считать победой Украины в войне против России и не потребуется ли в ходе мирных переговоров, на которых США выдвигают, по-видимому, невыгодные для Украины условия, отказаться от ранее проведенных «красных линий», Вайдере признала, что это очень болезненный вопрос, поскольку она не может представить, чтобы Украина была готова просто пойти на уступки по каким-либо территориальным вопросам.

«Я не могу представить, как большинство украинского народа может смириться с этим, ведь они воевали, потеряли столько людей, столько техники, оборудования. Мне действительно трудно это представить», — сказала политик.

Она признала, что по некоторым вопросам, касающимся перспектив развития, таким как численность и размещение армии, можно пойти на уступки, но только при условии получения взамен гарантий того, что «статья 5, которую мы все ожидаем от НАТО, будет также применяться к стране, которая дружественна нам, но не является союзником НАТО».

Депутат Европарламента подчеркнула, что украинское общество определенно не готово к миру, который означал бы его капитуляцию и сдачу, отказ от всего, чего требует Россия.

Как сообщалось ранее, Вайдере заявила агентству LETA, что одной из самых серьезных проблем в 2026 году станет единство Европейского союза в поддержке Украины.

По словам политика, еще до Рождества стало ясно, что Европейский совет не может договориться о передаче замороженных российских активов Украине, поскольку некоторые государства-члены не поддерживают эту идею.

По мнению политика, 2026 год станет решающим для Украины — именно тогда решится, сможет ли Украина удержать свои позиции и предотвратить «мирные» условия, прописанные в Москве. Она пояснила, что в Европарламенте имеется стабильное и убедительное большинство в поддержку Украины, но на уровне государств-членов все еще можно заметить, что некоторые политические лидеры недостаточно серьезно относятся к рискам для безопасности, хотя немецкие и британские спецслужбы регулярно предупреждают о них.