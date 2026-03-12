Еловый, восьмизубый, страшный: из-за него вырублены тысячи гектаров леса — кто же он?

Сейчас недалеко от Мадоны на площади 25 гектаров ведутся лесозаготовительные работы, чтобы ликвидировать последствия нашествия короеда, так как деревья значительно повреждены. Пораженные короедом ели представляют угрозу для безопасности людей и находящимся рядом железной и автомобильным дорогам, говорит представитель предприятия "Latvijas Valsts meži" Алдис Лагановскис.

Ветви пораженных короедом деревьев могут ломаться, сами деревья тоже уже не так устойчивы к ветру и могут сломаться, потому что теряют гибкость. Поэтому было принято решение вырубить на этом участке все сухие деревья, оставив только жизнеспособные. Всего с этого участка леса планируется вывезти около 2000 кубометров древесины.

Эксперты также отмечают, что весна - лучшее время для устранения последствий деятельности вредителя. "Мы уменьшаем воздействие на почву - стараемся, чтобы тяжелая техника не оставляла после себя колеи. Еще одна причина - мы хотим убрать зараженные и ослабленные деревья до того, как начнется вылет жуков и они начнут угрожать соседним участкам", - говорит Лагановскис. Новейшие данные мониторинга состояния лесов показывают, что популяция короеда в Латвии существенно не уменьшилась, и ситуация по-прежнему требует постоянного внимания. (Lsm.lv)