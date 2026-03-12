Еловый, восьмизубый, страшный: из-за него вырублены тысячи гектаров леса — кто же он?

Редакция PRESS 12 марта, 2026 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время местами в Латвии интенсивно вырубаются леса - так ведется борьба с еловым восьмизубым короедом. Эксперты отмечают, что пораженные этим вредителем леса необходимо вырубать до наступления весны, когда не начался вылет жуков. Уже несколько лет борьба с этой проблемой приводит к вырубке тысяч гектаров леса.

Сейчас недалеко от Мадоны на площади 25 гектаров ведутся лесозаготовительные работы, чтобы ликвидировать последствия нашествия короеда, так как деревья значительно повреждены. Пораженные короедом ели представляют угрозу для безопасности людей и находящимся рядом железной и автомобильным дорогам, говорит представитель предприятия "Latvijas Valsts meži" Алдис Лагановскис.

Ветви пораженных короедом деревьев могут ломаться, сами деревья тоже уже не так устойчивы к ветру и могут сломаться, потому что теряют гибкость. Поэтому было принято решение вырубить на этом участке все сухие деревья, оставив только жизнеспособные. Всего с этого участка леса планируется вывезти около 2000 кубометров древесины.

Эксперты также отмечают, что весна - лучшее время для устранения последствий деятельности вредителя. "Мы уменьшаем воздействие на почву - стараемся, чтобы тяжелая техника не оставляла после себя колеи. Еще одна причина - мы хотим убрать зараженные и ослабленные деревья до того, как начнется вылет жуков и они начнут угрожать соседним участкам", - говорит Лагановскис. Новейшие данные мониторинга состояния лесов показывают, что популяция короеда в Латвии существенно не уменьшилась, и ситуация по-прежнему требует постоянного внимания. (Lsm.lv)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

