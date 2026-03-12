Бюрократов буллят со всех сторон: Силиня призывает пожалеть бедных малышей от госуправления

Силиня считает, что ее правительство провело самые значительные сокращения численности сотрудников государственной администрации со времен правительства Валдиса Домбровскиса. Однако ее не устраивает, что в борьбе с бюрократией в обществе формируется враждебность по отношению к работникам государственной администрации, а их работа принижается в социальных сетях.

Когда ее попросили пояснить, что означает обещание ее правительства «перезапустить планы» по сокращению бюрократии на 25%, Силиня не дала четкого ответа, но пояснила, что сокращение предполагается за счет объема нормативных актов, времени, затрачиваемого предпринимателями, и объема используемых финансовых ресурсов. Но не чиновников?! Ну, как-то так...

А еще премьер считает, что "правительству необходимо продолжать проводить изменения, которые, возможно, непопулярны в обществе, но необходимы".

Переводим с премьерского языка на обычный: сокращение чиновников на 25% было очень, очень популярно в обществе - но мы с этой реформой не справились. Зато повышение налогов\новые запреты\идиотские регулы ЕС, которые Латвия вводит с опережением графика (нужное подчеркнуть) - непопулярны в обществе. Но с их введением мы уж точно справимся!