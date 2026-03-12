Как продлить жизнь вашей кошки: самый простой лайфхак от учёных

Редакция PRESS 12 марта, 2026 13:25

Животные

Хозяева кошек часто уверены, что их питомцы прекрасно справляются сами. Но новое исследование показало: именно привычная «кошачья свобода» может серьёзно сокращать им жизнь.

Учёные проанализировали данные о домашних кошках и пришли к неожиданно простому выводу. Самый лёгкий способ помочь питомцу прожить дольше — не выпускать его свободно гулять на улицу.

По оценкам исследователей, кошки, которые регулярно бродят вне дома, живут в среднем на 2–3 года меньше, чем животные, которые остаются на территории дома.

Причины довольно прозаичны.

Главная опасность — дороги. В европейских исследованиях подсчитали, что 18–24% кошек хотя бы раз в жизни попадают под машину, и примерно 70% таких аварий заканчиваются гибелью животного.

Но машины лишь часть проблемы.

Камеры, установленные на ошейниках кошек, показали, с чем сталкиваются питомцы во время обычных прогулок:

— почти половина кошек пересекает дороги
— четверть вступает в контакт с другими кошками
— каждая четвёртая ест или пьёт что-то неизвестное
— многие забираются под дома или исследуют ливневые стоки

Всё это повышает риск травм, инфекций и отравлений.

При этом специалисты подчёркивают: речь не обязательно о том, чтобы держать кошку только в квартире.

Многие владельцы оборудуют во дворе специальные ограждения или создают так называемые  уличные вольеры для кошек, где питомец может дышать свежим воздухом и наблюдать за окружающим миром, оставаясь в безопасности.

Некоторые даже выгуливают кошек на шлейке.

Оказывается, самый простой «секрет долголетия» для кошки вовсе не сложный уход — а немного меньше самостоятельных приключений за пределами дома.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

