Как продлить жизнь вашей кошки: самый простой лайфхак от учёных

Учёные проанализировали данные о домашних кошках и пришли к неожиданно простому выводу. Самый лёгкий способ помочь питомцу прожить дольше — не выпускать его свободно гулять на улицу.

По оценкам исследователей, кошки, которые регулярно бродят вне дома, живут в среднем на 2–3 года меньше, чем животные, которые остаются на территории дома.

Причины довольно прозаичны.

Главная опасность — дороги. В европейских исследованиях подсчитали, что 18–24% кошек хотя бы раз в жизни попадают под машину, и примерно 70% таких аварий заканчиваются гибелью животного.

Но машины лишь часть проблемы.

Камеры, установленные на ошейниках кошек, показали, с чем сталкиваются питомцы во время обычных прогулок:

— почти половина кошек пересекает дороги

— четверть вступает в контакт с другими кошками

— каждая четвёртая ест или пьёт что-то неизвестное

— многие забираются под дома или исследуют ливневые стоки

Всё это повышает риск травм, инфекций и отравлений.

При этом специалисты подчёркивают: речь не обязательно о том, чтобы держать кошку только в квартире.

Многие владельцы оборудуют во дворе специальные ограждения или создают так называемые уличные вольеры для кошек, где питомец может дышать свежим воздухом и наблюдать за окружающим миром, оставаясь в безопасности.

Некоторые даже выгуливают кошек на шлейке.

Оказывается, самый простой «секрет долголетия» для кошки вовсе не сложный уход — а немного меньше самостоятельных приключений за пределами дома.