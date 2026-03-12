Как продлить жизнь вашей кошки: самый простой лайфхак от учёных

Учёные проанализировали данные о домашних кошках и пришли к неожиданно простому выводу. Самый лёгкий способ помочь питомцу прожить дольше — не выпускать его свободно гулять на улицу.
По оценкам исследователей, кошки, которые регулярно бродят вне дома, живут в среднем на 2–3 года меньше, чем животные, которые остаются на территории дома.
Причины довольно прозаичны.
Главная опасность — дороги. В европейских исследованиях подсчитали, что 18–24% кошек хотя бы раз в жизни попадают под машину, и примерно 70% таких аварий заканчиваются гибелью животного.
Но машины лишь часть проблемы.
Камеры, установленные на ошейниках кошек, показали, с чем сталкиваются питомцы во время обычных прогулок:
— почти половина кошек пересекает дороги
— четверть вступает в контакт с другими кошками
— каждая четвёртая ест или пьёт что-то неизвестное
— многие забираются под дома или исследуют ливневые стоки
Всё это повышает риск травм, инфекций и отравлений.
При этом специалисты подчёркивают: речь не обязательно о том, чтобы держать кошку только в квартире.
Многие владельцы оборудуют во дворе специальные ограждения или создают так называемые уличные вольеры для кошек, где питомец может дышать свежим воздухом и наблюдать за окружающим миром, оставаясь в безопасности.
Некоторые даже выгуливают кошек на шлейке.
Оказывается, самый простой «секрет долголетия» для кошки вовсе не сложный уход — а немного меньше самостоятельных приключений за пределами дома.