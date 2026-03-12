Авиакомпания Ryanair закрывает 6 рейсов из Риги: куда?

По сравнению с предыдущим летним сезоном, в летнем сезоне 2026 года Ryanair не будет выполнять рейсы из Риги в Вену, Париж, Гданьск, Барселону, Жирону и Гётеборг.

В заявлении для СМИ компания Ryanair утверждает, что высокие и неконкурентоспособные авиационные налоги Латвии, а также растущие сборы за управление воздушным движением препятствуют экономическому росту, развитию транспортной инфраструктуры и туризма, вынуждая компанию перенаправлять свои мощности на более быстрорастущие рынки.

Авиакомпания подчеркивает, что сотрудничество с Рижским аэропортом остается конструктивным, особенно в области эффективности и аэропортовых сборов. Однако, как заявляет Ryanair, неспособность латвийского правительства снизить авиационные налоги и общую стоимость перелета означает, что Латвия теряет конкуренцию в пользу более дешевых рынков, таких как Словакия, Венгрия, Албания и Польша, где правительства активно поддерживают развитие авиации, туризма и создание рабочих мест.

Таким образом, Ryanair приняла решение сократить пропускную способность Риги на летний сезон 2026 года на 20% и перераспределить эти маршруты и самолеты на рынки, которые позволят снизить затраты и способствовать росту.

Компания Ryanair подчеркивает, что хочет развиваться в Риге и открывать новые маршруты, а также размещать больше самолетов и привлекать больше туристов в Латвию, но для этого необходимы срочные действия со стороны латвийского правительства по снижению авиационных налогов и стоимости въезда.

Тем временем представители аэропорта Риги сообщили агентству LETA, что аэропорт Риги был заранее проинформирован и что Ryanair также публично объявила о планах сокращения операций в ряде аэропортов, включая Ригу.

В то же время, при планировании летней загрузки аэропорт Риги учел тот факт, что Ryanair не будет продавать билеты и не возобновит полеты по ряду маршрутов в этом летнем сезоне. В аэропорту отмечают, что эти изменения не окажут существенного влияния на транспортную доступность аэропорта Риги, поскольку другие перевозчики предлагают рейсы по нескольким маршрутам или увеличивается пропускная способность ближайших крупных авиационных узлов.

Например, латвийская национальная авиакомпания airBaltic выполняет рейсы в Вену до десяти раз в неделю, а в Париж — до 11 раз в неделю. Аналогично, airBaltic выполняет рейсы в Барселону до пяти раз в неделю, что также обеспечивает альтернативное сообщение с регионом Жирона. В свою очередь, рейсы в Гётеборг в этом летнем сезоне будут выполняться как airBaltic, так и Norwegian. В Польше airBaltic начнет полеты в Варшаву, и LOT Polish Airlines также увеличивает частоту рейсов в этот пункт назначения.

Аэропорт прогнозирует увеличение количества рейсов на 14% в этом летнем сезоне, что обусловлено возвращением Scandinavian Airlines (SAS) и расширением деятельности airBaltic, лоукост-перевозчиков Norwegian, LOT, Finnair, Turkish Airlines и других, как за счет открытия новых маршрутов, так и увеличения пропускной способности на существующих. Согласно прогнозам, количество доступных мест в Рижском аэропорту увеличится на 7% в течение летнего сезона.

В ответ на выраженное Ryanair желание развивать Ригу в будущем, аэропорт открыт для конструктивных переговоров с авиакомпанией.

В то же время аэропорт пояснил, что упомянутые в заявлении Ryanair расходы не связаны с рижскими аэропортовыми сборами, а относятся к сбору за услуги управления воздушным движением, взимаемому компанией VAS "Latvijas gaisa satiksme", а также к сбору за надзор за безопасностью, взимаемому Управлением гражданской авиации (УГИ).

Агентство LETA уже сообщало, что Ryanair также сократила расписание рейсов из Риги на 20% и отменила семь направлений прошлой зимой. Одновременно Ryanair сократила количество рейсов во многие другие страны, включая Эстонию и Литву, сославшись на высокие аэропортовые сборы.

Компания Ryanair была основана в 1984 году. Согласно информации на сайте авиакомпании, её флот насчитывает более 640 самолётов и предлагает рейсы в 36 стран.

Также сообщалось, что в прошлом году Рижский аэропорт обслужил в общей сложности 7,111 миллиона пассажиров, что осталось на уровне предыдущего года. В том числе 1,45 миллиона транзитных пассажиров в 2025 году, что на 6% меньше, чем в 2024 году. При этом количество прямых пассажиров в прошлом году увеличилось на 2%.