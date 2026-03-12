«Это ужасное видео, но люди должны знать правду»: что произошло в Кемери с животными (16+) (2)

Редакция PRESS 12 марта, 2026 08:43

Выбор редакции

"Мы знаем, что это видео жестокое! Однако на данный момент в лугах Дундуру уже насчитано 59 мертвых животных, поэтому мы решили показать общественности правду, - говорится на ФБ странице Zirga daba, разместившего это видео погибших животных. Как мы уже писали, в национальном парке Кемери произошел массовый падеж коников (порода лошадей) и таурских коров. 

"Нет, 20 % «погибших» из-за суровой зимы, как пытается замять эту трагедию Фонд национального парка Кемери, который отвечает за управление территорией, — это НЕ нормальная статистика, - говорится в сообщении. 

Нет, это в основном не старые животные, которым пришло время уходить Член правления общества Zirga dab» Даце Качкане: «Несколько лет назад уже поднимался тревожный вопрос о ситуации в национальном парке Кемери, территории, которой управляет фонд национального парка Кемери. Тогда ситуация была похожей. Хочу подчеркнуть, что обитающие на этой территории таурские коровы и коники — полудикие животные. Они живут на ограниченной территории, являются «созданными» человеком породами, которым, в соответствии с элементарными правилами благополучия животных, нуждаются в ежедневном уходе, обеспечении качественным грубым кормом, водой и ветеринарной помощью, что, судя по всему, не обеспечивается.

Учитывая, что в настоящее время в законодательстве Латвии нет отдельного нормативного акта, который определял бы, какие правила благополучия должны применяться к полудиким животным, каждый управляющий такой территорией может действовать по своему усмотрению и в соответствии со своими возможностями.

Как коники, так и таурские коровы являются выносливыми животными, способными перезимовать даже в очень суровых условиях, но только при условии постоянного доступа к достаточному количеству грубого корма, воды и возможности укрыться в случае плохих погодных условий. Чем более суровые погодные условия, тем большее значение имеет доступность корма и воды. Поэтому количество погибших животных нельзя просто автоматически объявить нормальным явлением из-за холодной зимы или «естественным отбором», как это пытаются представить ответственные лица. Зимние морозы не являются аргументом.

Качкане подчеркивает, что эти животные нуждаются в ежедневном уходе — качественном корме, воде и ветеринарном наблюдении, поэтому логичным вопросом является ветеринарная помощь. Как часто ветеринарный врач бывает в лугах Дундуру и поймах Лиелупе (где также находится около 20 павших животных), которые управляются Фондом национального парка Кемери?"

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

