"Нет, 20 % «погибших» из-за суровой зимы, как пытается замять эту трагедию Фонд национального парка Кемери, который отвечает за управление территорией, — это НЕ нормальная статистика, - говорится в сообщении.

Нет, это в основном не старые животные, которым пришло время уходить Член правления общества Zirga dab» Даце Качкане: «Несколько лет назад уже поднимался тревожный вопрос о ситуации в национальном парке Кемери, территории, которой управляет фонд национального парка Кемери. Тогда ситуация была похожей. Хочу подчеркнуть, что обитающие на этой территории таурские коровы и коники — полудикие животные. Они живут на ограниченной территории, являются «созданными» человеком породами, которым, в соответствии с элементарными правилами благополучия животных, нуждаются в ежедневном уходе, обеспечении качественным грубым кормом, водой и ветеринарной помощью, что, судя по всему, не обеспечивается.

Учитывая, что в настоящее время в законодательстве Латвии нет отдельного нормативного акта, который определял бы, какие правила благополучия должны применяться к полудиким животным, каждый управляющий такой территорией может действовать по своему усмотрению и в соответствии со своими возможностями.

Как коники, так и таурские коровы являются выносливыми животными, способными перезимовать даже в очень суровых условиях, но только при условии постоянного доступа к достаточному количеству грубого корма, воды и возможности укрыться в случае плохих погодных условий. Чем более суровые погодные условия, тем большее значение имеет доступность корма и воды. Поэтому количество погибших животных нельзя просто автоматически объявить нормальным явлением из-за холодной зимы или «естественным отбором», как это пытаются представить ответственные лица. Зимние морозы не являются аргументом.

Качкане подчеркивает, что эти животные нуждаются в ежедневном уходе — качественном корме, воде и ветеринарном наблюдении, поэтому логичным вопросом является ветеринарная помощь. Как часто ветеринарный врач бывает в лугах Дундуру и поймах Лиелупе (где также находится около 20 павших животных), которые управляются Фондом национального парка Кемери?"