Министр: мы могли бы снизить акциз на топливо

Министр пояснил, что после заявления Международного энергетического агентства о выпуске стратегических нефтяных резервов на рынок в Латвии начата оценка доступных на рынке объемов топлива. Участникам рынка направлен запрос о хранящихся в Латвии физических запасах, имеющихся у торговцев объемах и ситуации на топливном рынке, включая ценовую политику. После получения информации будет принято решение о дальнейших действиях в отношении использования резервов.

Валайнис отметил, что в настоящее время доступность физических запасов топлива в Латвии стабильна и существенных рисков для поставок нет. В то же время развитие на глобальных рынках прогнозировать сложно, поэтому необходимо сохранять осторожность и рассматривать различные сценарии.

Министр отметил, что государства-члены Международного энергетического агентства принимают решения о высвобождении резервов совместно, реагируя на возможный дефицит топлива на мировом рынке. Каждая страна в соответствии с объемом своих резервов принимает решение о их выводе на рынок, тем самым сигнализируя, что, несмотря на вызванный военными действиями дефицит топлива в размере 20%, он будет компенсирован.

Валайнис добавил, что странам Балтии было бы целесообразно координировать действия по этому вопросу с Польшей, которая является одним из крупнейших оптовых поставщиков топлива в регионе. Такой подход мог бы более положительно повлиять на региональный рынок.

"Если эти резервы будут выведены на рынок, это даст краткосрочный результат. Долгосрочного влияния они иметь не будут. Со стороны Латвии речь идет о 40 000 тонн - это объем примерно на 10-14 дней", - сказал глава Минэкономики.

Валайнис подчеркнул, что Латвии следует подходить к использованию резервов с осторожностью. Ситуация на нефтяном рынке остается нестабильной, поэтому государству важно сохранить как можно больше физических резервов.

Говоря о возможном влиянии на потребителей, министр отметил, что сейчас его трудно прогнозировать. Если резервы будут проданы по рыночной цене, влияние на стоимость топлива может быть незначительным, тогда как более заметный эффект возможен, если государство применит дополнительные механизмы поддержки. По мнению Валайниса, одним из наиболее эффективных решений могло бы стать снижение акцизного налога на топливо.

Говоря о возможном снижении акциза, министр отметил, что правительство примет решение с учетом развития цен и событий в зоне военных действий. Если влияние будет краткосрочным, снижение налога не потребуется, а если военные действия затянутся, решения будут приниматься оперативно.

Как сообщалось, в крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии средняя цена дизтоплива с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля выросла примерно на 25%, а цена 95-го бензина - на 7-9%.