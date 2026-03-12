Министр: мы могли бы снизить акциз на топливо

© LETA 12 марта, 2026 13:30

Государство может вывести на рынок до 40 000 тонн резерва нефтепродуктов, сообщил в четверг журналистам министр экономики Виктор Валайнис.

Министр пояснил, что после заявления Международного энергетического агентства о выпуске стратегических нефтяных резервов на рынок в Латвии начата оценка доступных на рынке объемов топлива. Участникам рынка направлен запрос о хранящихся в Латвии физических запасах, имеющихся у торговцев объемах и ситуации на топливном рынке, включая ценовую политику. После получения информации будет принято решение о дальнейших действиях в отношении использования резервов.

Валайнис отметил, что в настоящее время доступность физических запасов топлива в Латвии стабильна и существенных рисков для поставок нет. В то же время развитие на глобальных рынках прогнозировать сложно, поэтому необходимо сохранять осторожность и рассматривать различные сценарии.

Министр отметил, что государства-члены Международного энергетического агентства принимают решения о высвобождении резервов совместно, реагируя на возможный дефицит топлива на мировом рынке. Каждая страна в соответствии с объемом своих резервов принимает решение о их выводе на рынок, тем самым сигнализируя, что, несмотря на вызванный военными действиями дефицит топлива в размере 20%, он будет компенсирован.

Валайнис добавил, что странам Балтии было бы целесообразно координировать действия по этому вопросу с Польшей, которая является одним из крупнейших оптовых поставщиков топлива в регионе. Такой подход мог бы более положительно повлиять на региональный рынок.

"Если эти резервы будут выведены на рынок, это даст краткосрочный результат. Долгосрочного влияния они иметь не будут. Со стороны Латвии речь идет о 40 000 тонн - это объем примерно на 10-14 дней", - сказал глава Минэкономики.

Валайнис подчеркнул, что Латвии следует подходить к использованию резервов с осторожностью. Ситуация на нефтяном рынке остается нестабильной, поэтому государству важно сохранить как можно больше физических резервов.

Говоря о возможном влиянии на потребителей, министр отметил, что сейчас его трудно прогнозировать. Если резервы будут проданы по рыночной цене, влияние на стоимость топлива может быть незначительным, тогда как более заметный эффект возможен, если государство применит дополнительные механизмы поддержки. По мнению Валайниса, одним из наиболее эффективных решений могло бы стать снижение акцизного налога на топливо.

Говоря о возможном снижении акциза, министр отметил, что правительство примет решение с учетом развития цен и событий в зоне военных действий. Если влияние будет краткосрочным, снижение налога не потребуется, а если военные действия затянутся, решения будут приниматься оперативно.

Как сообщалось, в крупнейших сетях автозаправочных станций Латвии средняя цена дизтоплива с момента обострения конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля выросла примерно на 25%, а цена 95-го бензина - на 7-9%.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

