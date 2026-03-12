Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Станем викингами: норвежцы купили долю сети спортклубов «MyFitness»

© LETA 12 марта, 2026 12:16

Новости Латвии 0 комментариев

Инвестиционная компания AWC, принадлежащая норвежскому предприятию "Awilhelmsen", приобрела значительную миноритарную долю в АО "My Fitness" - крупнейшем операторе спортивных клубов в странах Балтии, и в результате сделки стала крупнейшим единоличным акционером компании.

"Появление такого сильного и опытного акционера в кругу владельцев "MyFitness" придает нам еще большую уверенность в дальнейшем расширении, а также в планировании и реализации новых амбициозных инвестиций", - подчеркнул председатель правления АО "My Fitness" Эркки Торн, входящий в число собственников компании.

"На сегодняшний день мы достигли этапа, на котором управляем 93 спортивными клубами в странах Балтии под тремя различными концепциями. В этом году мы уже открыли пять клубов и в течение следующих 24 месяцев планируем открыть еще как минимум 20 новых в Балтии. Мы планомерно и последовательно развиваем сферу фитнеса, у нас есть сильная платформа, хорошая база знаний, отличная команда и более 265 000 членов. Наше видение на ближайшие годы - расширение за пределы Балтии, и работа в этом направлении уже ведется. Целью сети "MyFitness" всегда было дополнение ассортимента услуг, чтобы мотивировать и направлять людей к более здоровому и активному образу жизни", - добавил Торн.

Член совета "MyFitness" и представитель эстонских акционеров Индрек Прантс добавил, что с 2013 года "MyFitness" выросла из предприятия с восемью клубами в сеть, насчитывающую почти сто спортивных клубов по всей Балтии, и стала флагманом фитнес-индустрии региона. "Следующим шагом мы стремимся расширить эту ведущую роль и за пределы стран Балтии", - добавил Прантс.

AWC - норвежская инвестиционная компания, полностью принадлежащая семейному предприятию "Awilhelmsen". AWC поддерживает сильные компании стабильным капиталом и помогает руководству создавать устойчивые, лидирующие на рынке предприятия. "Awilhelmsen" также является единоличным владельцем "Linstow", ведущего девелопера и собственника недвижимости, работающего в Норвегии и странах Балтии.

"My Fitness" - крупнейшая в странах Балтии сеть спортивных клубов, начавшая свою деятельность в 2008 году. В трех странах Балтии "MyFitness" управляет 93 спортивными клубами под тремя брендами "MyFitness", "Gym!" и "Gym+", которые обслуживают более 265 000 членов. В 2023 году в клубах сети зарегистрировано 15 млн посещений. Консолидированный оборот АО "My Fitness" в 2023 году составил 73 млн евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать
Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

Выбор редакции 18:26

Выбор редакции 0 комментариев

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать