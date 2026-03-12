Станем викингами: норвежцы купили долю сети спортклубов «MyFitness»

"Появление такого сильного и опытного акционера в кругу владельцев "MyFitness" придает нам еще большую уверенность в дальнейшем расширении, а также в планировании и реализации новых амбициозных инвестиций", - подчеркнул председатель правления АО "My Fitness" Эркки Торн, входящий в число собственников компании.

"На сегодняшний день мы достигли этапа, на котором управляем 93 спортивными клубами в странах Балтии под тремя различными концепциями. В этом году мы уже открыли пять клубов и в течение следующих 24 месяцев планируем открыть еще как минимум 20 новых в Балтии. Мы планомерно и последовательно развиваем сферу фитнеса, у нас есть сильная платформа, хорошая база знаний, отличная команда и более 265 000 членов. Наше видение на ближайшие годы - расширение за пределы Балтии, и работа в этом направлении уже ведется. Целью сети "MyFitness" всегда было дополнение ассортимента услуг, чтобы мотивировать и направлять людей к более здоровому и активному образу жизни", - добавил Торн.

Член совета "MyFitness" и представитель эстонских акционеров Индрек Прантс добавил, что с 2013 года "MyFitness" выросла из предприятия с восемью клубами в сеть, насчитывающую почти сто спортивных клубов по всей Балтии, и стала флагманом фитнес-индустрии региона. "Следующим шагом мы стремимся расширить эту ведущую роль и за пределы стран Балтии", - добавил Прантс.

AWC - норвежская инвестиционная компания, полностью принадлежащая семейному предприятию "Awilhelmsen". AWC поддерживает сильные компании стабильным капиталом и помогает руководству создавать устойчивые, лидирующие на рынке предприятия. "Awilhelmsen" также является единоличным владельцем "Linstow", ведущего девелопера и собственника недвижимости, работающего в Норвегии и странах Балтии.

"My Fitness" - крупнейшая в странах Балтии сеть спортивных клубов, начавшая свою деятельность в 2008 году. В трех странах Балтии "MyFitness" управляет 93 спортивными клубами под тремя брендами "MyFitness", "Gym!" и "Gym+", которые обслуживают более 265 000 членов. В 2023 году в клубах сети зарегистрировано 15 млн посещений. Консолидированный оборот АО "My Fitness" в 2023 году составил 73 млн евро.