Прокуратура сообщила агентству LETA, что мужчина обвиняется в убийстве своей матери с особой жестокостью.
13 мая 2024 года, находясь под воздействием наркотических веществ, он прибыл в частный дом своей матери и не менее пяти раз ударил мать по голове и не менее трех раз по телу твердым тупым предметом. Затем мужчина начал душить женщину, вызвав механическую асфиксию. Позже мужчина взял острый режущий предмет и нанес проникающий разрез на шее матери, что находится в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти его матери.
Кроме того, мужчина убил собаку матери.
Согласно показаниям обвиняемого, мотивом для убийства были галлюцинации, вызванные наркотическим опьянением.