Как удар по заводу в Брянске повлияет на производство Россией ракет? (ВИДЕО)

Вечером во вторник, 10 марта, украинские военные нанесли удар по заводу «Кремний Эл» в Брянске – одному из крупнейших российских предприятий микроэлектроники, где изготавливают полупроводники и микросхемы для беспилотников и ракетных комплексов, в том числе, «Панцирь» и «Искандер».

«Это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" оружия. Завод специализируется на дискретных полупроводниковых приборах и интегральных микросхемах, которые служат "мозгом" и "нервной системой" современного оружия, в том числе ракет "Искандер"», — прокомментировали удар в Генштабе ВСУ.

В среду, 11 марта, украинский OSINT-проект «КиберБорошно» опубликовал спутниковые снимки поврежденного завода. Сравнив их с изображениями «Кремний Эла» до атаки, аналитики сделали вывод, что пять ракет Storm Shadow попали в корпус №4 и привели к значительным разрушениям. Еще две ракеты ударили по другим производственным зданиям.

Эксперты предположили, что для восстановления работы предприятия россиянам придется провести полную реконструкцию пораженного цеха, что фактически означает вывод завода из эксплуатации на длительный срок.

Украинское издание Defense Express также утверждает, что «Кремний Эл» фактически выведен из эксплуатации: попадание ракет в корпус здания сделало невозможным любое высокотехнологичное производство на нем.

Сложности добавляет тот факт, отмечают украинские аналитики, что полупроводники и микросхемы – это изделия, которые необходимо производить с соблюдением очень строгих норм – даже в отношении чистоты воздуха и содержания пыли – в специальных боксах с заданным микроклиматом. Теперь же их необходимо восстанавливать практически с нуля.

Кроме того, непросто будет починить и само оборудование: некоторые машины просто дорогие и редкие, другие – еще советские, и деталей для них уже не производят.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил в эфире телеканала Киев24, что ракет у российской армии станет меньше уже в ближайшее время.

Что именно производили на заводе?

Как пишет про себя сам «Кремний Эл», он является вторым по величине производителем микросхем для Министерства обороны России. Завод производит от 1000 до 1500 типов микроэлектроники, сообщает украинское издание Militarnyi, которое пишет про оборону.

Militarnyi также уточняет, что «Кремний Эл» поставляет продукцию российскому государственному оборонному концерну «Алмаз-Антей», который производит системы противовоздушной обороны, и российской государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение», которая производит крылатые ракеты, среди которых – Х-59, Х-69, Х-101 и Х-555, которые Россия использует для нанесения ударов по Украине.

Реакция Москвы

Комментируя атаку, в Москве попытались преуменьшить ее значимость.

Так, в среду, 11 марта, Министерство иностранных дел РФ заявило, что удар был нацелен на гражданское население и что Украина не может проводить такие удары без обмена разведданными с Великобританией (Storm Shadow, с помощью которых была проведена атака, – это ракеты совместного производства Великобритании и Франции) и другими странами НАТО. В ведомстве представили удар как попытку Лондона и европейских союзников сорвать трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией.

Обвинения МИД также поддержал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В то же время российские Z-блогеры такую реакцию властей раскритиковали. В прокремлевских телеграм-каналах многие задались вопросами, как один и тот же удар мог быть направлен одновременно против гражданского населения и по производящему микроэлектронику заводу. Другие спрашивают, как могло случиться так, что военное предприятие не было прикрыто ПВО и его просто мог снимать с воздуха украинский дрон.

Z-блогеры подтвердили, что «Кремний Эл» был крупным производителем высокочастотных транзисторов, необходимых для российских военных средств связи и устройств РЭБ, а также компонентов для систем межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», «Булава» и «Тополь-М». Они также отметили, что будет трудно заменить специалистов, погибших в результате удара.

Многие также пожаловались на нехватку российских ракет, недостаточные возможности радиоэлектронной борьбы, неспособность вывести из строя украинские аэродромы, благодаря которым стало возможно нанести удар по заводу, а также на неспособность России отремонтировать поврежденные системы ПВО из-за санкций.