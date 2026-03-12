Как удар по заводу в Брянске повлияет на производство Россией ракет? (ВИДЕО)

Euronews 12 марта, 2026 12:57

На этой неделе ВСУ ударили по заводу микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске, который производил полупроводники и микросхемы для беспилотников и ракетных комплексов. Как атака повлияет на способность России строить ракеты и дроны?

Вечером во вторник, 10 марта, украинские военные нанесли удар по заводу «Кремний Эл» в Брянске – одному из крупнейших российских предприятий микроэлектроники, где изготавливают полупроводники и микросхемы для беспилотников и ракетных комплексов, в том числе, «Панцирь» и «Искандер».

«Это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" оружия. Завод специализируется на дискретных полупроводниковых приборах и интегральных микросхемах, которые служат "мозгом" и "нервной системой" современного оружия, в том числе ракет "Искандер"», — прокомментировали удар в Генштабе ВСУ.

В среду, 11 марта, украинский OSINT-проект «КиберБорошно» опубликовал спутниковые снимки поврежденного завода. Сравнив их с изображениями «Кремний Эла» до атаки, аналитики сделали вывод, что пять ракет Storm Shadow попали в корпус №4 и привели к значительным разрушениям. Еще две ракеты ударили по другим производственным зданиям.

Эксперты предположили, что для восстановления работы предприятия россиянам придется провести полную реконструкцию пораженного цеха, что фактически означает вывод завода из эксплуатации на длительный срок.

Украинское издание Defense Express также утверждает, что «Кремний Эл» фактически выведен из эксплуатации: попадание ракет в корпус здания сделало невозможным любое высокотехнологичное производство на нем.

Сложности добавляет тот факт, отмечают украинские аналитики, что полупроводники и микросхемы – это изделия, которые необходимо производить с соблюдением очень строгих норм – даже в отношении чистоты воздуха и содержания пыли – в специальных боксах с заданным микроклиматом. Теперь же их необходимо восстанавливать практически с нуля.

Кроме того, непросто будет починить и само оборудование: некоторые машины просто дорогие и редкие, другие – еще советские, и деталей для них уже не производят.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил в эфире телеканала Киев24, что ракет у российской армии станет меньше уже в ближайшее время.

Что именно производили на заводе?

Как пишет про себя сам «Кремний Эл», он является вторым по величине производителем микросхем для Министерства обороны России. Завод производит от 1000 до 1500 типов микроэлектроники, сообщает украинское издание Militarnyi, которое пишет про оборону.

Militarnyi также уточняет, что «Кремний Эл» поставляет продукцию российскому государственному оборонному концерну «Алмаз-Антей», который производит системы противовоздушной обороны, и российской государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение», которая производит крылатые ракеты, среди которых – Х-59, Х-69, Х-101 и Х-555, которые Россия использует для нанесения ударов по Украине.

Реакция Москвы

Комментируя атаку, в Москве попытались преуменьшить ее значимость.

Так, в среду, 11 марта, Министерство иностранных дел РФ заявило, что удар был нацелен на гражданское население и что Украина не может проводить такие удары без обмена разведданными с Великобританией (Storm Shadow, с помощью которых была проведена атака, – это ракеты совместного производства Великобритании и Франции) и другими странами НАТО. В ведомстве представили удар как попытку Лондона и европейских союзников сорвать трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией.

Обвинения МИД также поддержал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В то же время российские Z-блогеры такую реакцию властей раскритиковали. В прокремлевских телеграм-каналах многие задались вопросами, как один и тот же удар мог быть направлен одновременно против гражданского населения и по производящему микроэлектронику заводу. Другие спрашивают, как могло случиться так, что военное предприятие не было прикрыто ПВО и его просто мог снимать с воздуха украинский дрон.

Z-блогеры подтвердили, что «Кремний Эл» был крупным производителем высокочастотных транзисторов, необходимых для российских военных средств связи и устройств РЭБ, а также компонентов для систем межконтинентальных баллистических ракет «Ярс», «Булава» и «Тополь-М». Они также отметили, что будет трудно заменить специалистов, погибших в результате удара.

Многие также пожаловались на нехватку российских ракет, недостаточные возможности радиоэлектронной борьбы, неспособность вывести из строя украинские аэродромы, благодаря которым стало возможно нанести удар по заводу, а также на неспособность России отремонтировать поврежденные системы ПВО из-за санкций.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

