Цены на нефть растут вопреки выбросу стратегических резервов

На нефтяных рынках не фиксируется ослабления напряженности даже после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду объявило о рекордном высвобождении стратегических резервов.

Утром в четверг, 12 марта, баррель нефти марки Brent стоил 101,59 доллара - значительно больше, чем накануне. Аналогичный рост показала американская марка WTI. В последние дни нефтяные цены поднялись до максимума с лета 2022 года.

Опасения по поводу длительной блокады Ормузского пролива удерживают цены на максимальном за многие годы уровне. Иран угрожает не пропустить через пролив ни капли нефти для США и их партнеров, но президент США Дональд Трамп отмахивается от угроз Тегерана. По его словам, нефтяным танкерам следует проходить через Ормузский пролив.

Сообщениям ряда СМИ о том, что Иран заминировал воды пролива, он не верит. Ормузский пролив шириной около 55 километров расположен между Ираном и Оманом и является одним из важнейших морских маршрутов международной торговли нефтью.

МЭА сообщило, что 32 страны-члена организации в совокупности выбросят на рынок 400 млн баррелей сырой нефти с целью стабилизации рынков, охваченных напряженностью из-за войны США и Израиля против Ирана. США намерены со следующей недели высвободить 172 млн баррелей в течение примерно четырех месяцев. "Мы сделаем это, а затем снова пополним резервы", - пообещал Трамп. Стратегический нефтяной резерв США является, по данным Белого дома, крупнейшим в мире аварийным запасом сырой нефти.

Высвобожденных резервов может хватить для того, чтобы на некоторое время компенсировать блокаду Ормузского пролива: по данным МЭА, в прошлом году через пролив ежедневно проходило в среднем 20 млн баррелей, то есть объявленных 400 млн баррелей хватило бы для покрытия двадцатидневного перебоя. Однако до потребителей нефть может дойти лишь через недели или даже месяцы.

Последствия для потребителей

Последствия войны ощущают потребители по всему миру. В Германии на этой неделе средняя цена даже на самую дешевую марку бензина E10 превысила два евро за литр. Правительство ФРГ намерено запретить заправочным станциям повышать цены более одного раза в день.

В США - одном из крупнейших мировых производителей нефти - на заправках фиксируются самые высокие цены с 2024 года. Трамп в социальных сетях назвал рост цен "очень небольшой ценой" за устранение иранской ядерной угрозы, написав, что лишь "глупцы" думают иначе. Согласно опросу агентства Reuters, американо-израильские удары по Ирану поддерживает лишь каждый четвертый гражданин США.

Особенно серьезными последствия могут оказаться для Азии: по данным МЭА, четыре из пяти баррелей нефти, проходящих через Ормузский пролив, направляются именно в азиатский регион. Многие азиатские фондовые рынки, в том числе японский, уже пошли на снижение из-за роста нефтяных цен. В Таиланде чиновникам рекомендовано работать из дома, отказаться от командировок и пользоваться лестницей вместо лифта. На Филиппинах правительство ввело для госслужащих четырехдневную рабочую неделю.