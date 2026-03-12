Press.lv
Цены на нефть растут вопреки выбросу стратегических резервов

© Deutsche Welle 12 марта, 2026 12:41

Международное энергетическое агентство объявило о рекордном высвобождении 400 млн баррелей нефти, но цены продолжают расти. Трамп назвал рост цен небольшой ценой за освобождение от "иранской ядерной угрозы".

На нефтяных рынках не фиксируется ослабления напряженности даже после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) в среду объявило о рекордном высвобождении стратегических резервов.

Утром в четверг, 12 марта, баррель нефти марки Brent стоил 101,59 доллара - значительно больше, чем накануне. Аналогичный рост показала американская марка WTI. В последние дни нефтяные цены поднялись до максимума с лета 2022 года.

Опасения по поводу длительной блокады Ормузского пролива удерживают цены на максимальном за многие годы уровне. Иран угрожает не пропустить через пролив ни капли нефти для США и их партнеров, но президент США Дональд Трамп отмахивается от угроз Тегерана. По его словам, нефтяным танкерам следует проходить через Ормузский пролив.

Сообщениям ряда СМИ о том, что Иран заминировал воды пролива, он не верит. Ормузский пролив шириной около 55 километров расположен между Ираном и Оманом и является одним из важнейших морских маршрутов международной торговли нефтью.

МЭА сообщило, что 32 страны-члена организации в совокупности выбросят на рынок 400 млн баррелей сырой нефти с целью стабилизации рынков, охваченных напряженностью из-за войны США и Израиля против Ирана. США намерены со следующей недели высвободить 172 млн баррелей в течение примерно четырех месяцев. "Мы сделаем это, а затем снова пополним резервы", - пообещал Трамп. Стратегический нефтяной резерв США является, по данным Белого дома, крупнейшим в мире аварийным запасом сырой нефти.

Высвобожденных резервов может хватить для того, чтобы на некоторое время компенсировать блокаду Ормузского пролива: по данным МЭА, в прошлом году через пролив ежедневно проходило в среднем 20 млн баррелей, то есть объявленных 400 млн баррелей хватило бы для покрытия двадцатидневного перебоя. Однако до потребителей нефть может дойти лишь через недели или даже месяцы.

Последствия для потребителей

Последствия войны ощущают потребители по всему миру. В Германии на этой неделе средняя цена даже на самую дешевую марку бензина E10 превысила два евро за литр. Правительство ФРГ намерено запретить заправочным станциям повышать цены более одного раза в день.

В США - одном из крупнейших мировых производителей нефти - на заправках фиксируются самые высокие цены с 2024 года. Трамп в социальных сетях назвал рост цен "очень небольшой ценой" за устранение иранской ядерной угрозы, написав, что лишь "глупцы" думают иначе. Согласно опросу агентства Reuters, американо-израильские удары по Ирану поддерживает лишь каждый четвертый гражданин США.

Особенно серьезными последствия могут оказаться для Азии: по данным МЭА, четыре из пяти баррелей нефти, проходящих через Ормузский пролив, направляются именно в азиатский регион. Многие азиатские фондовые рынки, в том числе японский, уже пошли на снижение из-за роста нефтяных цен. В Таиланде чиновникам рекомендовано работать из дома, отказаться от командировок и пользоваться лестницей вместо лифта. На Филиппинах правительство ввело для госслужащих четырехдневную рабочую неделю.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

