Почему время утекает сквозь пальцы? Психолог объяснил, как «растянуть» свой день

Психологи говорят: это не иллюзия и не признак усталости. Наш мозг действительно по-разному «проживает» время — и делает это не по часам.

Исследования показывают, что у человека нет единого внутреннего хронометра. Время не тикает где-то в отдельной зоне мозга. Вместо этого ощущение его хода собирается из множества процессов — внимания, эмоций, тела, памяти. И именно поэтому один и тот же час может пролететь мгновенно или тянуться мучительно долго.

Психолог Иэн Тейлор из Университета Лафборо объясняет: для мозга время — это не столько минуты и часы, сколько способ связать прошлое с будущим. Это внутренняя рамка, благодаря которой жизнь не распадается на хаотичные эпизоды. Мы не просто «живём во времени» — мы всё время его конструируем.

И вот здесь начинается самое неожиданное.

Наше внутреннее ощущение времени ускоряется, когда мозг перегружен привычными задачами и работает на автопилоте. Когда дни похожи друг на друга, внимание почти не фиксирует происходящее — и память сохраняет минимум «якорей». В итоге оглядываешься назад, а вспоминать нечего. Мозг честно говорит: «Ничего особенного не было», — и целый месяц сжимается до пары размытых кадров.

А теперь наоборот. Когда в жизни появляется что-то новое, необычное или эмоционально насыщенное, мозг начинает активно отмечать происходящее. Он тратит больше ресурсов, больше внимания — и время словно замедляется. День становится длиннее не на часах, а в ощущениях.

Вот почему поездка, новый опыт или даже смена привычного маршрута могут создать странное чувство: будто за один день ты прожил больше, чем за целую неделю.

Самое важное — это не вопрос силы воли или тайм-менеджмента. По словам психологов, внутренние «часы» ускоряются или замедляются автоматически, в зависимости от того, куда направлено внимание и как много эмоций и новизны мы переживаем.

И в этом — скрытая возможность.

Небольшие изменения в повседневной жизни способны сделать время субъективно более «щедрым». Осознанные паузы, выход из рутины, новые впечатления — всё это не добавляет минут в сутках, но добавляет жизни в каждый день.

Так что если кажется, что годы начали пролетать слишком быстро, возможно, дело не в возрасте и не в мире вокруг. Возможно, твой мозг просто давно живёт на автопилоте — и пришло время слегка сбить его курс.