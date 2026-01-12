Снег и лед затрудняют движение по всей стране

Для улучшения дорожных условий в работах по поддержанию дорог в условиях зимнего режима задействовано 121 единица техники.

Сложные дорожные условия наблюдаются на Таллиннской автомагистрали (A1), Видземской автомагистрали (A2), Валмиерской автомагистрали (A3), Рижской объездной дороге (Саласпилс-Балтезерс) (A4), Рижской объездной дороге (Саласпилс-Бабите) (A5), а также на Даугавпилсской автомагистрали (A6), Бауской автомагистрали (A7), Елгавской автомагистрали (A8), Лиепайской автомагистрали (A9) на участке от Риги до Калвене и Вентспилсской автомагистрали (A10) на участке от Риги до Вентспилса.

Также следует быть осторожными на Резекненском шоссе (А12) и на границе России (Гребнева) – Резекне – Даугавпилс – граница Литвы (Медуми) (А13), а также на объездных дорогах Даугавпилса (А14) и Резекне (А15).

В Латвии движение по региональным дорогам затруднено.

Водителям настоятельно рекомендуется учитывать погодные условия и при планировании поездок выделять дополнительное время на дорогу, выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.

