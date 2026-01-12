В Риге открывается запись на бесплатные курсы латышского: прямо сегодня

Записаться на курсы можно только лично, для чего нужно напрямую самим связываться с выбранными учебными заведениями. Муниципалитет не принимает заявки на курсы. Для записи на курсы участник должен связаться с выбранным учебным заведением, начиная с сегодняшнего дня.

Взрослые жители Риги, заявившие о своем месте жительства в Риге, за исключением студентов и безработных, получат возможность бесплатно изучать латышский язык на этих курсах. Курсы позволят студентам освоить латышский язык на уровнях владения языком А и В.

Будет возможность подать заявки на курсы в четырех учебных заведениях, список которых будет опубликован 12 января утром на сайте Рижского районного центра «www.apkaimes.lv» в разделе «Интеграция», в подразделе «Курсы латышского языка». Информацию об учебных заведениях можно получить, позвонив на бесплатную информационную горячую линию Риги 1201.

В 2026 году муниципалитет Риги планирует зачислить не менее 596 студентов в 46 учебных групп на бесплатные курсы латышского языка.

Для сравнения: в 2025 году 597 жителей Риги прошли курсы латышского языка, софинансируемые муниципалитетом Риги, обучение проходило в 44 группах. Из них 29 групп имели возможность изучать латышский язык на базовом уровне (A), а 15 групп — на среднем уровне (B). Количество групп очного и дистанционного обучения было одинаковым — 20 групп, а в еще четырех группах обучение проходило как в очном, так и в дистанционном формате.

Начиная с 2023 года участникам курсов также предоставляется возможность улучшить свои навыки владения латышским языком на занятиях в разговорном клубе. В 2026 году планируется организовать пять разговорных клубов, что позволит улучшить языковые навыки как минимум 66 участникам курса.

Муниципалитет Риги уже шестнадцатый год организует курсы латышского языка для жителей Риги. Впервые такая возможность была предоставлена ​​жителям Риги в 2011 году, и за это время курсы прошли более 16 300 жителей Риги.

В 2026 году организация бесплатных курсов латышского языка обойдется муниципалитету в 150 188 евро.

