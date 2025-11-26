Проверка сотового оповещения прошла успешно, но получили уведомление не все. Сообщается, что вместе с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии было отправлено оповещение через систему сотового вещания. Это позволило убедиться, что внедрённая в этом году система работает без технических сбоев. Хотя в тестовой среде проводились разные проверки, только отправка реального тестового уведомления по всей стране дала возможность полностью оценить работу системы, отметили в Информационном центре МВД.

Получение уведомления зависит не только от самой системы и инфраструктуры мобильных операторов — важную роль играют разработчики операционных систем смартфонов и производители устройств, которые реализуют требования по отображению таких уведомлений.

Текст уведомления был отправлен мобильным операторам, и они успешно переслали 99% сообщений, сообщил Дзерванс. Однако часть пользователей не увидела тестовое оповещение на экране телефона. Это связано с тем, что в ряде устройств не включён параметр «получать учебные уведомления». На «Apple iPhone» с iOS эта опция включена автоматически, а вот на устройствах с Android чаще всего выключена по умолчанию.

Чтобы включить её, в настройках телефона нужно перейти: «Безопасность и чрезвычайные ситуации» → «Беспроводные экстренные оповещения», и активировать пункты «Получать оповещения» и «Учебное» или «Тестовое оповещение».

Отсутствие тестового сообщения не означает, что в случае реальной угрозы жители не получат предупреждение, подчеркнул руководитель Информационного центра МВД.

Проверка сирен проводится, чтобы выявить возможные повреждения или неполадки в их работе и убедиться в слышимости сигнала. Впервые одновременно с проверкой сирен было отправлено уведомление через сотовое вещание. Оно пришло с установленным на устройстве звуковым сигналом SMS и вибрацией.