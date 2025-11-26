Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Заблокировано как спам? МВД объяснило, почему не пришли сообщения о ЧС (1)

© Lsm.lv 26 ноября, 2025 16:59

Важно 1 комментариев

В Латвии в среду утром во время проверки сработали все 159 протестированных сирен тревоги. Механизм оповещений через сотовое вещание также сработал почти полностью, сообщили начальник Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис и руководитель Информационного центра МВД Арис Дзерванс, сообщает LSM. Однако возникла ситуация, что многие жители не получили сообщения о чрезвычайной ситуации на свои мобильные телефоны. 

Проверка сотового оповещения прошла успешно, но получили уведомление не все. Сообщается, что вместе с проверкой сирен тревоги на смартфоны по всей Латвии было отправлено оповещение через систему сотового вещания. Это позволило убедиться, что внедрённая в этом году система работает без технических сбоев. Хотя в тестовой среде проводились разные проверки, только отправка реального тестового уведомления по всей стране дала возможность полностью оценить работу системы, отметили в Информационном центре МВД.

Получение уведомления зависит не только от самой системы и инфраструктуры мобильных операторов — важную роль играют разработчики операционных систем смартфонов и производители устройств, которые реализуют требования по отображению таких уведомлений.

Текст уведомления был отправлен мобильным операторам, и они успешно переслали 99% сообщений, сообщил Дзерванс. Однако часть пользователей не увидела тестовое оповещение на экране телефона. Это связано с тем, что в ряде устройств не включён параметр «получать учебные уведомления». На «Apple iPhone» с iOS эта опция включена автоматически, а вот на устройствах с Android чаще всего выключена по умолчанию.

Чтобы включить её, в настройках телефона нужно перейти: «Безопасность и чрезвычайные ситуации» → «Беспроводные экстренные оповещения», и активировать пункты «Получать оповещения» и «Учебное» или «Тестовое оповещение».

Отсутствие тестового сообщения не означает, что в случае реальной угрозы жители не получат предупреждение, подчеркнул руководитель Информационного центра МВД.

Проверка сирен проводится, чтобы выявить возможные повреждения или неполадки в их работе и убедиться в слышимости сигнала. Впервые одновременно с проверкой сирен было отправлено уведомление через сотовое вещание. Оно пришло с установленным на устройстве звуковым сигналом SMS и вибрацией.

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка (1)

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор (1)

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен (1)

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

После 50 иммунитет вдруг начинает путать друзей с врагами и учёные знают почему (1)

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Цена безопасности: Литва покроет все расходы по содержанию военных США (1)

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

«Больше не придётся ходить по кабинетам»: Рига сокращает соцслужбу до трех центров (1)

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

Аэропорт Вильнюса закрыт: самолет выкатился с взлётно-посадочной полосы (1)

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

