Людям дали работу, тайно отменили — и они всё равно продолжили «пахать»

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 16:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Оказывается, мы настолько боимся выглядеть ленивыми, что готовы работать даже тогда, когда работа… перестала существовать.

В США психологи провели эксперимент, который звучит как шутка. Добровольцам дали простую задачу, пообещали оплату — а потом тихо отменили её в системе. Формально делать уже было нечего. Но участники продолжали сидеть и «трудиться», будто кто-то всё ещё наблюдает за ними.

Как отмечают авторы исследования в Journal of Experimental Social Psychology, большинство не только не остановилось, но и пыталось выглядеть занятыми. Некоторые даже усложняли себе задачу — «чтобы не показаться бездельником».

Учёные объясняют это феноменом социальной видимости: людям страшно, что их сочтут халявщиками, даже если никто не смотрит. Мозг выбирает не комфорт, а имитацию полезности.

Самое забавное, после эксперимента многие уверяли, что «работали по привычке» и «не хотели подводить». Хотя подводить там было буквально некого.

Вывод? Иногда мы продолжаем нажимать кнопки только потому, что когда-то нам сказали «надо». И даже если никто не проверяет, мы всё равно делаем вид, что очень заняты.

Честно говоря, мы теперь не уверены, что хотим проверить собственный список дел неделю. Вдруг половины там уже не существует?

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Заблокировано как спам? МВД объяснило, почему не пришли сообщения о ЧС
Важно

Заблокировано как спам? МВД объяснило, почему не пришли сообщения о ЧС (1)

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка
Важно

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Читать
Загрузка

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Читать

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Читать

После 50 иммунитет вдруг начинает путать друзей с врагами и учёные знают почему

Азбука здоровья 19:07

Азбука здоровья 0 комментариев

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Читать

Цена безопасности: Литва покроет все расходы по содержанию военных США

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

Читать

«Больше не придётся ходить по кабинетам»: Рига сокращает соцслужбу до трех центров

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

Читать

Аэропорт Вильнюса закрыт: самолет выкатился с взлётно-посадочной полосы

ЧП и криминал 18:33

ЧП и криминал 0 комментариев

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

Читать