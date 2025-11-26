Людям дали работу, тайно отменили — и они всё равно продолжили «пахать»

В США психологи провели эксперимент, который звучит как шутка. Добровольцам дали простую задачу, пообещали оплату — а потом тихо отменили её в системе. Формально делать уже было нечего. Но участники продолжали сидеть и «трудиться», будто кто-то всё ещё наблюдает за ними.

Как отмечают авторы исследования в Journal of Experimental Social Psychology, большинство не только не остановилось, но и пыталось выглядеть занятыми. Некоторые даже усложняли себе задачу — «чтобы не показаться бездельником».

Учёные объясняют это феноменом социальной видимости: людям страшно, что их сочтут халявщиками, даже если никто не смотрит. Мозг выбирает не комфорт, а имитацию полезности.

Самое забавное, после эксперимента многие уверяли, что «работали по привычке» и «не хотели подводить». Хотя подводить там было буквально некого.

Вывод? Иногда мы продолжаем нажимать кнопки только потому, что когда-то нам сказали «надо». И даже если никто не проверяет, мы всё равно делаем вид, что очень заняты.

Честно говоря, мы теперь не уверены, что хотим проверить собственный список дел неделю. Вдруг половины там уже не существует?