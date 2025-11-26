Холодильник теперь напомнит, что вы забыли купить молоко!

По данным компаний, система не просто показывает, что лежит на полке. Холодильник может предложить рецепты из того, что ещё не испортилось, и подсказать, что пора пополнить запасы. В некоторых странах уже идет тестирование функции заказа продуктов через партнёрские сервисы — без похода в магазин и без «ой, забыл».

Самое забавное: нейросеть учится на владельце. Если человек постоянно покупает одни и те же продукты, холодильник начинает предугадывать списки. Фактически — это первая бытовая техника, которая знает, что у вас снова пропало молоко, раньше чем вы сами.

Пока технология доступна ограниченно, но производители обещают расширять рынки. И да, это всё ещё обычный холодильник — он не оценивает ваш образ жизни и не стыдит за торт на верхней полке. По крайней мере, пока.