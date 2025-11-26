Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

"Вот такие у нас «отличные» автобусы. Хорошо, что он сломался на остановке. Автобус № 43 на улице Мелнсила. Я не механик, но, видимо, что-то не так с механизмом открывания дверей. Он даже не мог завестись с закрытыми дверями. В итоге просто заглох. Водитель даже не помог нам выйти, пассажирам пришлось делать это самим. А Rīgas Satiksme хочет поднять стоимость проезда до двух евро", - написал Дмитрий Захаров.

В Rīgas satiksme сообщили, что в настоящее время ведётся подготовка документации для закупки новых автобусов, а также объявлены исследования рынка по приобретению современных трамваев и троллейбусов.

В автопарке компании до сих пор эксплуатируются автобусы возрастом 20 и более лет. Даже при регулярном техническом обслуживании такой транспорт может выходить из строя прямо на маршрутах. Чтобы сократить подобные случаи, планируется обновление подвижного состава.

Данное заявление компания сделала, комментируя публикацию о заглохшем на улице Мелнсила автобусе: