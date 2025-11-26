Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 19:20

Важно 0 комментариев

LETA

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

"Вот такие у нас «отличные» автобусы. Хорошо, что он сломался на остановке. Автобус № 43 на улице Мелнсила. Я не механик, но, видимо, что-то не так с механизмом открывания дверей. Он даже не мог завестись с закрытыми дверями. В итоге просто заглох. Водитель даже не помог нам выйти, пассажирам пришлось делать это самим. А Rīgas Satiksme хочет поднять стоимость проезда до двух евро", - написал Дмитрий Захаров.

В Rīgas satiksme сообщили, что в настоящее время ведётся подготовка документации для закупки новых автобусов, а также объявлены исследования рынка по приобретению современных трамваев и троллейбусов.

В автопарке компании до сих пор эксплуатируются автобусы возрастом 20 и более лет. Даже при регулярном техническом обслуживании такой транспорт может выходить из строя прямо на маршрутах. Чтобы сократить подобные случаи, планируется обновление подвижного состава.

Данное заявление компания сделала, комментируя публикацию о заглохшем на улице Мелнсила автобусе:

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Читать
Загрузка

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Читать

После 50 иммунитет вдруг начинает путать друзей с врагами и учёные знают почему

Азбука здоровья 19:07

Азбука здоровья 0 комментариев

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Читать

Цена безопасности: Литва покроет все расходы по содержанию военных США

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

Читать

«Больше не придётся ходить по кабинетам»: Рига сокращает соцслужбу до трех центров

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

Читать

Аэропорт Вильнюса закрыт: самолет выкатился с взлётно-посадочной полосы

ЧП и криминал 18:33

ЧП и криминал 0 комментариев

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

Читать