AliExpress будут судить в Европе за секс-куклы

Euronews 26 ноября, 2025 16:08

Мир 0 комментариев

Министр торговли Серж Папен объявил в среду, что французское правительство примет юридические меры против онлайн-ритейлеров за то, что они продают секс-кукол, похожих на детей. Ранее на основании этих же обвинений был заблокирован доступ к Shein.

Сразу две платформы электронной коммерции попали под прицел французского правительства. В среду, 26 ноября министр торговли Франции Серж Папен объявил, что французское правительство подаст в суд против AliExpress и Joom за продажу "педопорнографических кукол". "Против этих двух платформ будет подана судебная жалоба", - подтвердил он.

 
"Это борьба в защиту потребителей, а также детей и подростков", - заявил министр в эфире телеканала TF1. По его словам, эта жалоба также направлена на "защиту нашей индустрии, защиту наших ритейлеров".

С практической точки зрения, судебная жалоба позволяет передать дело гражданскому судье и уведомить его о том, что против этих двух онлайн-ритейлеров будет возбуждено судебное разбирательство. "Мы должны положить конец этому цифровому Дикому Западу. Нас ждёт долгая борьба", - сказал Пепен.

Компания AliExpress, которой владеет китайский гигант Alibaba, в свою очередь, заверила, что "объявления о продаже, о которых шла речь [в предупреждении], были удалены", как только было начато юридическое расследование, то есть в первых числах ноября.

Joom - платформа, основанная российским бизнесменом Ильёй Широковым в 2016 году. Штаб-квартира компании находится в Риге. Комментариев от руководства пока не поступало.

Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты против ещё одного маркетплейса - Shein. В эту среду в парижском суде начнутся слушания по его делу после того, как французское правительство потребовало заблокировать платформу минимум на три месяца.

Согласно пресс-релизу, выпущенному Министерством экономики и финансов, разбирательство продлится "столько, сколько необходимо для того, чтобы платформа продемонстрировала государственным органам, что весь её контент в конечном итоге соответствует нашим законам и нормам".

Похожие на детей секс-куклы и оружие категории А (мачете и кастеты), предлагаемые на сайте, были быстро удалены из перечня товаров. Но для Сержа Папена этого недостаточно. "Мы хотим доказательств с их стороны того, что все выпускаемые на рынок товары соответствуют нашим потребительским нормам. И мы должны вынести это на европейский уровень", - добавляет он.

Париж призвал Европейскую комиссию ввести санкции против гиганта электронной коммерции. Французские власти требуют быстрых действий на уровне ЕС, поскольку товары с сайта доступны для покупки на всём европейском рынке, а не только во Франции. "Учитывая системные риски, связанные с таким поведением, и законные опасения, которые оно вызывает у европейских граждан, Европейский союз должен дать решительный ответ на любые недостатки или нарушения, которые могут быть выявлены в результате такого расследования", - заявили они.

В последние недели компания Shein была в центре внимания французской общественности и СМИ после открытия своего первого магазина в парижском универмаге BHV. Это вызвало возмущение французов, которые устроили демонстрацию протеста у Базар-де-л'Отель-де-Виль.

80 членов парламента обратились к властям с призывом о полном запрете Shein на территории Франции. Министр торговли подтвердил, что этот вариант находится на рассмотрении, уточнив, что правительство "ожидает выводов" судов.

