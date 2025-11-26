«Давление на Россию нужно продолжать»: ЕС готовит закон о конфискации российских миллиардов

"С самого начала Россия всегда верила, что сможет переиграть Украину, Европу и всех их союзников", - заявила председатель Еврокомиссии, выступая в среду утром в Европейском парламенте в Страсбурге.

"Именно поэтому каждый раз, когда намечается серьезный прогресс в переговорах, способных привести к реальному миру, нападение усиливается", - продолжила она, имея в виду недавний шквал российских ударов по гражданскому населению Украины.

"Мы видели это раньше. Это закономерность. И звуки, раздающиеся из Кремля в последние несколько дней, многое говорят о его реальных намерениях. Для них Украина остается первым шагом в гораздо более крупной игре".

Мир или капитуляция?

Высказывания фон дер Ляйен прозвучали в тот момент, когда Кремль дал понять, что намерен отвергнуть мирный план, разработанный по итогам переговоров между американскими и украинскими официальными лицами в Женеве в минувшие выходные.

В ходе переговоров были значительно изменены условия первоначального проекта из 28 пунктов, который содержал обширные положения, отвечающие интересам Москвы.

Европейцы, с которыми не посоветовались до того, как шаблон из 28 пунктов просочился в прессу, пришли в ужас от предложений, затрагивающих важнейшие вопросы, находящиеся в их юрисдикции, такие как будущее экономических санкций и судьба замороженных российских активов.

Последние несколько дней прошли под знаком неистовых контактов на высшем уровне, включая неформальную встречу лидеров ЕС в понедельник и виртуальную встречу"Коалиции решительных" во вторник, цель которых - усилить голос Европы и помочь Киеву восстановить баланс в тексте.

"Этот принцип был принят", - сказала фон дер Ляйен. "Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Ничего о НАТО без НАТО".

В своей речи фон дер Ляйен выступила против ограничения численности украинских вооруженных сил - спорной темы на переговорах - и призвала предоставить надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить повторение полномасштабного вторжения.

Западные союзники рассматривают возможность размещения на украинской территории многонациональных сил для усиления сдерживания после окончания войны. Москва эту идею отвергла.

"Мы знаем, что мышление России не изменилось со времен Ялты: она рассматривает наш континент с точки зрения сфер влияния", - сказала фон дер Ляйен членам Европарламента.

"Поэтому мы должны четко понимать, что не может быть одностороннего расчленения суверенной европейской нации. И что границы не могут быть изменены силой. Если сегодня мы узаконим и официально оформим подрыв границ, то завтра откроем двери для новых войн".

Оплатить счет

В то время как дипломатическая перепалка вокруг плана США и России выходит на первый план, фон дер Ляйен подчеркнула настоятельную необходимость поддержать финансовые и военные потребности Украины, которые оцениваются в 135 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.

На прошлой неделе Европейская комиссия представила документ с тремя вариантами восполнения дефицита: двусторонние взносы стран-членов, общие заимствования на уровне ЕС и так называемый репарационный кредит, основанный на замороженных активах российского Центробанка. Эти активы составляют около 210 миллиардов евро по всему блоку.

Лидеры ЕС должны принять решение на очередной встрече 18 декабря.

В то время как большинство столиц выступают за предоставление репарационного кредита, поскольку это избавит их бюджеты от необходимости платить по счетам, беспрецедентный проект встретил сопротивление Бельгии, которая владеет большей частью активов и опасается агрессивных ответных действий Москвы.

Фон дер Ляйен подтвердила, что ее Комиссия готова представить юридический текст, который будет подкреплять кредит, что является одним из ключевых требований Бельгии.

"Я не вижу сценария, при котором счет будут оплачивать только европейские налогоплательщики", - сказала она, отдавая предпочтение репарационному кредиту.

"Необходимо также четко понимать и другое: любое решение по этому вопросу должно приниматься в соответствии с правилами ответственных юрисдикций и с соблюдением европейского и международного права".

Мирный план США ставит под сомнение план ЕС по использованию замороженных российских активов для Украины

Пока неясно, побудят ли усилия по достижению мира Бельгию снять возращения или она будет держаться еще более твердо. Первоначальный план из 28 пунктов предлагал модель, которая позволила бы Вашингтону и Москве получать прибыль от замороженных активов.

Считается, что после женевских переговоров эта спорная схема была исключена, и предстоят дальнейшие переговоры.

Фон дер Ляйен завершила свою речь, повторив призыв усилить давление на Москву и заставить страну прекратить войну.

"Да, ситуация сложная. Да, ситуация нестабильна. Да, ситуация опасна. Но я считаю, что есть и возможность добиться реального прогресса", - сказала фон дер Ляйен.