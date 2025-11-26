Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Давление на Россию нужно продолжать»: ЕС готовит закон о конфискации российских миллиардов

Euronews 26 ноября, 2025 14:40

Мир 0 комментариев

Европа должна продолжать давление на Россию, так как она по-прежнему намерена "постоянно перекраивать карты" и возвращать утраченные "сферы влияния", заявила в среду Урсула фон дер Ляйен. В то же время быстро развивающиеся мирные переговоры под руководством Соединенных Штатов повышают перспективу экономических льгот для Москвы, несмотря на ее продолжающееся вторжение в Украину.

"С самого начала Россия всегда верила, что сможет переиграть Украину, Европу и всех их союзников", - заявила председатель Еврокомиссии, выступая в среду утром в Европейском парламенте в Страсбурге.

"Именно поэтому каждый раз, когда намечается серьезный прогресс в переговорах, способных привести к реальному миру, нападение усиливается", - продолжила она, имея в виду недавний шквал российских ударов по гражданскому населению Украины.

"Мы видели это раньше. Это закономерность. И звуки, раздающиеся из Кремля в последние несколько дней, многое говорят о его реальных намерениях. Для них Украина остается первым шагом в гораздо более крупной игре".

Мир или капитуляция?

Высказывания фон дер Ляйен прозвучали в тот момент, когда Кремль дал понять, что намерен отвергнуть мирный план, разработанный по итогам переговоров между американскими и украинскими официальными лицами в Женеве в минувшие выходные.

В ходе переговоров были значительно изменены условия первоначального проекта из 28 пунктов, который содержал обширные положения, отвечающие интересам Москвы.

Европейцы, с которыми не посоветовались до того, как шаблон из 28 пунктов просочился в прессу, пришли в ужас от предложений, затрагивающих важнейшие вопросы, находящиеся в их юрисдикции, такие как будущее экономических санкций и судьба замороженных российских активов.

Последние несколько дней прошли под знаком неистовых контактов на высшем уровне, включая неформальную встречу лидеров ЕС в понедельник и виртуальную встречу"Коалиции решительных" во вторник, цель которых - усилить голос Европы и помочь Киеву восстановить баланс в тексте.

"Этот принцип был принят", - сказала фон дер Ляйен. "Ничего об Украине без Украины. Ничего о Европе без Европы. Ничего о НАТО без НАТО".

В своей речи фон дер Ляйен выступила против ограничения численности украинских вооруженных сил - спорной темы на переговорах - и призвала предоставить надежные гарантии безопасности, чтобы предотвратить повторение полномасштабного вторжения.

Западные союзники рассматривают возможность размещения на украинской территории многонациональных сил для усиления сдерживания после окончания войны. Москва эту идею отвергла.

"Мы знаем, что мышление России не изменилось со времен Ялты: она рассматривает наш континент с точки зрения сфер влияния", - сказала фон дер Ляйен членам Европарламента.

"Поэтому мы должны четко понимать, что не может быть одностороннего расчленения суверенной европейской нации. И что границы не могут быть изменены силой. Если сегодня мы узаконим и официально оформим подрыв границ, то завтра откроем двери для новых войн".

Оплатить счет

В то время как дипломатическая перепалка вокруг плана США и России выходит на первый план, фон дер Ляйен подчеркнула настоятельную необходимость поддержать финансовые и военные потребности Украины, которые оцениваются в 135 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы.

На прошлой неделе Европейская комиссия представила документ с тремя вариантами восполнения дефицита: двусторонние взносы стран-членов, общие заимствования на уровне ЕС и так называемый репарационный кредит, основанный на замороженных активах российского Центробанка. Эти активы составляют около 210 миллиардов евро по всему блоку.

Лидеры ЕС должны принять решение на очередной встрече 18 декабря.

В то время как большинство столиц выступают за предоставление репарационного кредита, поскольку это избавит их бюджеты от необходимости платить по счетам, беспрецедентный проект встретил сопротивление Бельгии, которая владеет большей частью активов и опасается агрессивных ответных действий Москвы.

Фон дер Ляйен подтвердила, что ее Комиссия готова представить юридический текст, который будет подкреплять кредит, что является одним из ключевых требований Бельгии.

"Я не вижу сценария, при котором счет будут оплачивать только европейские налогоплательщики", - сказала она, отдавая предпочтение репарационному кредиту.

"Необходимо также четко понимать и другое: любое решение по этому вопросу должно приниматься в соответствии с правилами ответственных юрисдикций и с соблюдением европейского и международного права".

Мирный план США ставит под сомнение план ЕС по использованию замороженных российских активов для Украины
Пока неясно, побудят ли усилия по достижению мира Бельгию снять возращения или она будет держаться еще более твердо. Первоначальный план из 28 пунктов предлагал модель, которая позволила бы Вашингтону и Москве получать прибыль от замороженных активов.

Считается, что после женевских переговоров эта спорная схема была исключена, и предстоят дальнейшие переговоры.

Фон дер Ляйен завершила свою речь, повторив призыв усилить давление на Москву и заставить страну прекратить войну.

"Да, ситуация сложная. Да, ситуация нестабильна. Да, ситуация опасна. Но я считаю, что есть и возможность добиться реального прогресса", - сказала фон дер Ляйен.

 

Главные новости

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка
Важно

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

Заблокировано как спам? МВД объяснило, почему не пришли сообщения о ЧС
Важно

Заблокировано как спам? МВД объяснило, почему не пришли сообщения о ЧС (1)

Так и есть: Европа закупает товаров у России на сумму большую, чем помощь Украине
Важно

Так и есть: Европа закупает товаров у России на сумму большую, чем помощь Украине (3)

Обновлено: 21:20 26.11.2025
Эстония: ух ты — в Тарту и Вильянди дешевеет отопление!
Sfera.lv 6 часов назад
Рига: на бесплатные занятия спортом приглашают всех
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: время пешеходов-невидимок
Sfera.lv 6 часов назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 10 часов назад
«Сегодня утром 4 волка навестили моих собак» — видео из Валмиеры встревожило жителей
Bitnews.lv 10 часов назад
В Риге спасли 23 кошки. От хозяйки и антисанитарии
Bitnews.lv 11 часов назад
В Латвии местами дымка и слабый ветер, на дорогах гололедица
Bitnews.lv 12 часов назад
Кино: «Пик», пролоббированный Трампом
Sfera.lv 13 часов назад

Ушла из дома и не вернулась: без вести пропала 14-летняя девочка

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Региональное управление Государственной полиции Курземе разыскивает пропавшую без вести Кейту Балоде, 2011 года рождения. 25 ноября около 13:00 подросток вышла из своего дома в городе Салдус, на улице Накотнес, и до настоящего момента не вернулась.

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Популярный в Елгаве музыкальный клуб Black Caps Ballerija напомнил на своей странице ФБ о дресс-коде. Пост вызвал оживленную дискуссию, ибо и тут не обошлось без национально-языкового вопроса. 

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Важно 19:20

Важно 0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

После 50 иммунитет вдруг начинает путать друзей с врагами и учёные знают почему

Азбука здоровья 19:07

Азбука здоровья 0 комментариев

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Мы привыкли списывать усталость, боли в суставах и странные высыпания на «возраст». Но исследователи всё громче говорят: иногда это не возраст ворчит, а иммунитет начинает ошибаться по адресату.

Цена безопасности: Литва покроет все расходы по содержанию военных США

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

После официального открытия военной инфраструктуры для американских войск на полигоне генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде в среду министр обороны Робертас Каунас говорит, что Литва возьмёт на себя все расходы, связанные с присутствием американских войск в стране.

«Больше не придётся ходить по кабинетам»: Рига сокращает соцслужбу до трех центров

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

За десять лет в Риге выросло число людей, получающих социальные услуги, однако привлечь новых работников в социальную сферу сложно. Чтобы сделать Рижскую службу социального обслуживания более современной и доступной для клиентов, город планирует её реорганизовать, сообщает LSM.

Аэропорт Вильнюса закрыт: самолет выкатился с взлётно-посадочной полосы

ЧП и криминал 18:33

ЧП и криминал 0 комментариев

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

В среду в аэропорту Вильнюса самолёт после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), ВПП из-за инцидента закрыта как минимум на три часа - до 17 час. 

