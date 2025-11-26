Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Как правило, болотный газ выходит из верхнего слоя торфа отдельными пузырями, однако столь масштабное явление, зафиксированное на болоте Пальшу, встречается крайне редко.

Поток газа, вызванный буровыми работами, был настолько сильным, что выбрасывал в воздух фрагменты торфа из скважины. Утечку оперативно локализовали, засыпав отверстие извлечённым материалом. Несмотря на интенсивность выброса, угрозы для людей и окружающей среды зафиксировано не было.

Болотный газ представляет собой смесь метана (CH₄) и углекислого газа (CO₂), которая образуется в бескислородной среде при разложении органических остатков болотных растений — торфа.