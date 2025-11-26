Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

36-летний мужчина дважды пытался записаться на курсы военной подготовки резервистов, но получил отказ из-за старых судимостей. Двадцать лет назад он получил предупреждение, а спустя три года — условный срок в полтора года. С тех пор нарушений не было, и теперь мужчина хочет служить стране, однако столкнулся с бюрократическим «нет».

«Если случится война, выходит, я могу просто уехать? Без подготовки меня никто не заставит воевать — это будет дорога к смерти», — написал он в письме в программу 4. studija.

В Министерстве обороны пояснили: закон ограничивает службу только для лиц, осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления. «Отказ можно обжаловать. Каждый случай рассматривается индивидуально», — подчеркнула представитель ведомства Гуна Гаврилко.

Комиссия Минобороны действительно пересматривает дела — из 50 заявок 32 получили положительное решение после повторного анализа. Судимость не является автоматическим барьером: главное, чтобы человек доказал надёжность и желание служить.

В случае мобилизации, отметили в министерстве, граждан с судимостью также могут призвать. Однако никого не отправят без экипировки и базовой подготовки — каждому резервисту выдаётся повестка с указанием места и времени сбора.