Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 14:09

0 комментариев

 

36-летний мужчина дважды пытался записаться на курсы военной подготовки резервистов, но получил отказ из-за старых судимостей. Двадцать лет назад он получил предупреждение, а спустя три года — условный срок в полтора года. С тех пор нарушений не было, и теперь мужчина хочет служить стране, однако столкнулся с бюрократическим «нет».

«Если случится война, выходит, я могу просто уехать? Без подготовки меня никто не заставит воевать — это будет дорога к смерти», — написал он в письме в программу 4. studija.
В Министерстве обороны пояснили: закон ограничивает службу только для лиц, осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления. «Отказ можно обжаловать. Каждый случай рассматривается индивидуально», — подчеркнула представитель ведомства Гуна Гаврилко.

Комиссия Минобороны действительно пересматривает дела — из 50 заявок 32 получили положительное решение после повторного анализа. Судимость не является автоматическим барьером: главное, чтобы человек доказал надёжность и желание служить.

В случае мобилизации, отметили в министерстве, граждан с судимостью также могут призвать. Однако никого не отправят без экипировки и базовой подготовки — каждому резервисту выдаётся повестка с указанием места и времени сбора.

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности
Важно

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана
Важно

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

