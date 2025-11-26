Люди становятся ниже? Врачи бьют тревогу

Виноват привычный наклон головы над экраном примерно на 45 градусов. При таком положении нагрузка на шею увеличивается в четыре раза и тело пытается компенсировать её изменением осанки.

В детских клиниках фиксируют рост числа случаев так называемой "шеи смартфона". Врачи предупреждают что длительное положение с опущенной головой может влиять не только на внешний вид, но и на развитие костей в подростковом возрасте. Итогом становятся головные боли усталость и ранние признаки артроза.

Проблема не локальная. Похожие данные опубликовали клиники в Японии и Южной Корее где школьники проводят со смартфоном до пяти часов в день. Некоторые исследователи отмечают что у части пациентов наблюдается постепенное снижение роста из за смещения позвонков и постоянного мышечного спазма. Речь не идёт о глобальной эволюции но о заметной тенденции внутри городской молодёжи.

Врачи советуют простой режим. Экран на уровне глаз, перерывы каждые 20 минут и минимум два часа активности в день. И главное не проводить за смартфоном время лёжа на животе что считается самым вредным положением для растущего позвоночника.