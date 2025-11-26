Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Люди становятся ниже? Врачи бьют тревогу

26 ноября, 2025 09:06

Азбука здоровья

Подростки будущего могут оказаться ниже своих родителей не из за генетики, а из за смартфонов. Британские ортопеды из University of Liverpool сообщают о резком росте пациентов с укороченными шейными мышцами и изменением естественной линии роста позвоночника.

Виноват привычный наклон головы над экраном примерно на 45 градусов. При таком положении нагрузка на шею увеличивается в четыре раза и тело пытается компенсировать её изменением осанки.

В детских клиниках фиксируют рост числа случаев так называемой  "шеи смартфона". Врачи предупреждают что длительное положение с опущенной головой может влиять не только на внешний вид, но и на развитие костей в подростковом возрасте. Итогом становятся головные боли усталость и ранние признаки артроза.

Проблема не локальная. Похожие данные опубликовали клиники в Японии и Южной Корее где школьники проводят со смартфоном до пяти часов в день. Некоторые исследователи отмечают что у части пациентов наблюдается постепенное снижение роста из за смещения позвонков и постоянного мышечного спазма. Речь не идёт о глобальной эволюции но о заметной тенденции внутри городской молодёжи.

Врачи советуют простой режим. Экран на уровне глаз, перерывы каждые 20 минут и минимум два часа активности в день. И главное не проводить за смартфоном время лёжа на животе что считается самым вредным положением для растущего позвоночника.

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен
Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор
Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

