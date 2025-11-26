«Не пугайтесь, это проверка». Сегодня 10:00 включат сирены тревоги

В среду утром по всей Латвии на три минуты будут включены сирены тревоги — проходит проверка системы раннего оповещения, сообщает LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС). Одновременно на смартфоны жителей поступит уведомление с объяснением причины сигнала.

Тестирование пройдёт с 10:00 до 10:10. В течение этого времени будет звучать трёхминутный волнообразный сигнал: пять секунд сирена работает, затем следует короткая пауза, после чего сигнал повторяется. В ГПСС подчёркивают, что это плановая проверка, и гражданам не стоит волноваться.

«Главная цель — убедиться, что система сотового вещания работает по всей стране», — отмечают в службе.

По итогам проверки в 15:30 состоится пресс-конференция Государственной пожарно-спасательной службы и Информационного центра МВД. В ней примут участие министр внутренних дел Рихардс Козловскис, начальник ГПСС Мартиньш Балтманис и представители центра.