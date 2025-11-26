Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Поле превратилось в болото». Убытки фермеров превысили 110 миллионов евро

26 ноября, 2025

Новости Латвии

Ilgstošu lietavu dēļ applūduši lauki, kā rezultātā sējumi ir bojāti vai sapuvuši Dobeles novadā.

К окончанию чрезвычайной ситуации 4 ноября латвийские фермеры сообщили о потерях на площади 95 295 гектаров. Общие убытки составляют 110,95 миллиона евро, сообщили в Министерстве земледелия, передаёт LETA.

Главный удар пришёлся на проливные дожди, которые повредили 92 975 гектаров сельхозугодий — от зерновых и масличных до многолетних трав, овощей и фруктов. Больше всего пострадали посевы озимой пшеницы, овса, гороха и трав. Ущерб от дождей оценивается в 88,45 миллиона евро.

«Мы видим, как земля теряет качество, а урожай — цену», — отмечают в министерстве.
Весенние заморозки нанесли ущерб 2320 гектарам садов и ягодников — смородина, яблони, голубика, облепиха и груши. Потери оцениваются в 22,5 миллиона евро. Кроме того, пострадало качество зерна: продовольственная пшеница теперь составляет лишь 40% урожая против 77% в прошлые годы, а 60% идёт на корм скоту.

Из-за затяжных осадков и падения цен фермеры испытывают острую нехватку средств. Еврокомиссия в конце сентября утвердила 4,2 миллиона евро экстренной поддержки для компенсации ущерба, вызванного погодными катаклизмами.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

