«Поле превратилось в болото». Убытки фермеров превысили 110 миллионов евро

Главный удар пришёлся на проливные дожди, которые повредили 92 975 гектаров сельхозугодий — от зерновых и масличных до многолетних трав, овощей и фруктов. Больше всего пострадали посевы озимой пшеницы, овса, гороха и трав. Ущерб от дождей оценивается в 88,45 миллиона евро.

«Мы видим, как земля теряет качество, а урожай — цену», — отмечают в министерстве.

Весенние заморозки нанесли ущерб 2320 гектарам садов и ягодников — смородина, яблони, голубика, облепиха и груши. Потери оцениваются в 22,5 миллиона евро. Кроме того, пострадало качество зерна: продовольственная пшеница теперь составляет лишь 40% урожая против 77% в прошлые годы, а 60% идёт на корм скоту.

Из-за затяжных осадков и падения цен фермеры испытывают острую нехватку средств. Еврокомиссия в конце сентября утвердила 4,2 миллиона евро экстренной поддержки для компенсации ущерба, вызванного погодными катаклизмами.