Уровень опасности — желтый! Синоптики предупреждают о снегопаде

В остальной части Латвии осадков не ожидается. На северо-западе день будет самым солнечным на неделе. Ветер восточный и северо-восточный, слабый или умеренный. Температура воздуха составит от -2 до +3 °C.

«Циклон смещается с юга, но область повышенного давления удержит ясную погоду в западной части страны», — отметили синоптики.

В Риге осадков не прогнозируется. Между облаками выглянет солнце, будет дуть лёгкий восточный ветер. Температура воздуха ночью около нуля, днём — до +1...+2 °C. Атмосферное давление составит 1016–1018 гектопаскалей на уровне моря.