Мороз до -8 °C! Синоптики предупреждают о скользких трассах

Утром в среду температура воздуха в большинстве районов Латвии составила от -1 до -6 °C, сообщают метеорологические станции. Самая низкая температура ночью зафиксирована в Айнажи — -6,7 °C и в аэропорту Вентспилса — -7 °C. Поздно вечером во вторник в Зосены столбик термометра опустился до -8 °C.

Небо над страной частично покрыто облаками, значительных осадков нет. Дороги в некоторых местах остаются скользкими, снежный покров на метеостанциях не превышает трёх сантиметров.

Дует слабый восточный и северо-восточный ветер, на севере страны местами наблюдается штиль. Во многих районах держится лёгкая дымка, качество воздуха оценивается как хорошее или среднее.

«Холод усиливается, но без осадков. Ветер слабый, видимость местами ограничена», — сообщили синоптики.

В Риге температура воздуха держится на уровне -2...-3 °C, дует слабый восточный ветер. Максимальная температура во вторник в Латвии составляла от +1 до -2 °C. Для сравнения: в Испании, Италии и Греции воздух прогревался до +23 °C, а в Финляндии ночью зафиксировано -28 °C.