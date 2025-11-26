Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Ноября Завтра: Konrads, Sebastians
Доступность

Конец ноября принесёт снег, дождь и гололедицу по всей Латвии

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 08:16

Новости Латвии 0 комментариев

Ziemas ainava.

В конце ноября и начале декабря в Латвии ожидается пасмурная и влажная погода, прогнозируют синоптики. Солнце будет появляться редко, временами пойдут дожди и снег.

В четверг, 27 ноября, осадки пройдут почти по всей стране. В Латгале ожидается снег, дождь и гололедица, а в других регионах — преимущественно снег. К выходным осадки станут менее интенсивными: местами возможен небольшой дождь или слабое обледенение дорог.

Температура воздуха во второй половине недели удержится около нуля. На побережье она местами поднимется до +8 °C, однако в большинстве районов прогнозируется лёгкий мороз. Умеренный южный ветер будет усиливать ощущение холода, а в пятницу на побережье возможны порывы до 19 метров в секунду.

«Конец ноября будет типично латвийским — переменная облачность, осадки и ветер», — отмечают синоптики.
В первые дни декабря погода существенно не изменится, но ближе к середине месяца возможен небольшое потепление.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности
Важно

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей
Важно

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 26.11.2025
Украина: Браже в Киеве
Sfera.lv 1 час назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 4 часа назад
Литва: в дар американцам
Sfera.lv 4 часа назад
В Риге спасли 23 кошки. От хозяйки и антисанитарии
Bitnews.lv 5 часов назад
Урожай под водой: убытки латвийских фермеров превысили 110 миллионов евро
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: из мирных латгальцев будут готовить военных кадетов
Sfera.lv 6 часов назад
«Налог на дыхание» принят: Сейм согласился на европейскую систему ETS
Bitnews.lv 15 часов назад
Латвия: у латгальцев всё в порядке?
Sfera.lv 3 дня назад

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Читать
Загрузка

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

Животные 14:19

Животные 0 комментариев

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

Читать

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

Всюду жизнь 14:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Читать

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Читать

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Читать

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

ЧП и криминал 13:48

ЧП и криминал 0 комментариев

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

Читать