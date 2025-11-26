Конец ноября принесёт снег, дождь и гололедицу по всей Латвии

В четверг, 27 ноября, осадки пройдут почти по всей стране. В Латгале ожидается снег, дождь и гололедица, а в других регионах — преимущественно снег. К выходным осадки станут менее интенсивными: местами возможен небольшой дождь или слабое обледенение дорог.

Температура воздуха во второй половине недели удержится около нуля. На побережье она местами поднимется до +8 °C, однако в большинстве районов прогнозируется лёгкий мороз. Умеренный южный ветер будет усиливать ощущение холода, а в пятницу на побережье возможны порывы до 19 метров в секунду.

«Конец ноября будет типично латвийским — переменная облачность, осадки и ветер», — отмечают синоптики.

В первые дни декабря погода существенно не изменится, но ближе к середине месяца возможен небольшое потепление.