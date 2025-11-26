Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Банкротство SmartLynx: бывший министр усмотрел схему вывода активов

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 08:39

Бизнес 0 комментариев

Базирующаяся в Латвии авиакомпания SmartLynx Airlines, прекратившая деятельность 24 ноября, сменила владельцев незадолго до начала процедуры правовой защиты. Бывший министр сообщения Талис Линкайтс заявил агентству LETA, что такая последовательность вызывает сомнения и требует расследования.

По словам Линкайтса, ситуация выглядит как попытка «отделить плохую компанию от хороших»: одну обанкротить, чтобы другие могли продолжать работу. Он считает, что кредиторы должны оценить обстоятельства и при необходимости предъявить претензии прежним акционерам.

Новые владельцы — исполнительный директор Эдвинс Деме́нюс, финансовый директор Миндаугас Казаке́вичус и фонд Stichting Break Point Distressed Assets Management (Нидерланды), зарегистрированный всего за месяц до сделки. Конечным бенефициаром фонда является гражданин Кипра Илий Ираклий.

«Очевидно, есть попытка вывести активы, оставив долги новому юридическому лицу», — отмечают источники издания blacklist.aero.
Согласно этим данным, общая задолженность SmartLynx превышает 238 миллионов евро, из которых 174 миллиона приходятся на структуры Avia Solutions Group, прежнего владельца. Остальные долги связаны с более чем 780 кредиторами, включая FedEx Express Latvia, BTA Baltic Insurance Company и Havas Latvia.

SmartLynx Airlines заявляет, что действует строго по закону, а публикации blacklist.aero содержат «ложные и вводящие в заблуждение сведения». Представитель компании Агия Кола-Канца сообщила, что сейчас небольшая команда завершает возвращение самолётов лизингодателям.

Финансовые показатели компании ещё недавно выглядели стабильно: в 2023 году SmartLynx перевезла 10,66 миллиона пассажиров, выполнила 68 тысяч рейсов и получила прибыль 11 миллионов евро. Однако к концу 2024 года авиаперевозчик начал сокращать флот и утратил устойчивость.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам в среду одобрила перед окончательным чтением законопроект о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы, тем самым завершив работу над бюджетом следующего года.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам в среду одобрила перед окончательным чтением законопроект о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы, тем самым завершив работу над бюджетом следующего года.

