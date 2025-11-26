Банкротство SmartLynx: бывший министр усмотрел схему вывода активов

По словам Линкайтса, ситуация выглядит как попытка «отделить плохую компанию от хороших»: одну обанкротить, чтобы другие могли продолжать работу. Он считает, что кредиторы должны оценить обстоятельства и при необходимости предъявить претензии прежним акционерам.

Новые владельцы — исполнительный директор Эдвинс Деме́нюс, финансовый директор Миндаугас Казаке́вичус и фонд Stichting Break Point Distressed Assets Management (Нидерланды), зарегистрированный всего за месяц до сделки. Конечным бенефициаром фонда является гражданин Кипра Илий Ираклий.

«Очевидно, есть попытка вывести активы, оставив долги новому юридическому лицу», — отмечают источники издания blacklist.aero.

Согласно этим данным, общая задолженность SmartLynx превышает 238 миллионов евро, из которых 174 миллиона приходятся на структуры Avia Solutions Group, прежнего владельца. Остальные долги связаны с более чем 780 кредиторами, включая FedEx Express Latvia, BTA Baltic Insurance Company и Havas Latvia.

SmartLynx Airlines заявляет, что действует строго по закону, а публикации blacklist.aero содержат «ложные и вводящие в заблуждение сведения». Представитель компании Агия Кола-Канца сообщила, что сейчас небольшая команда завершает возвращение самолётов лизингодателям.

Финансовые показатели компании ещё недавно выглядели стабильно: в 2023 году SmartLynx перевезла 10,66 миллиона пассажиров, выполнила 68 тысяч рейсов и получила прибыль 11 миллионов евро. Однако к концу 2024 года авиаперевозчик начал сокращать флот и утратил устойчивость.