Трамп заявил, что должен участвовать в выборе нового лидера Ирана

"Они зря тратят время. Сын Хаменеи — не тяжеловес", — сказал Трамп Axios, имея в виду сообщения, что главным кандидатом в преемники убитого в субботу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи является его сын Моджтаба.

Он добавил, что не примет нового лидера Ирана, который продолжит политику убитого Али Хаменеи, поскольку, по его словам, это вынудит США вернуться к войне «через пять лет».

"Я должен участвовать в назначении, как с Делси в Венесуэле. Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим кого-то, кто принесет Ирану мир и гармонию", — заявил Трамп.

Делси Родригес — временный президент Венесуэлы. Она заняла этот пост в январе после захвата американцами президента Николаса Мадуро, при котором Родригес была вице-президентом.