Вавилон: взлёт и закат города, который хотел стать вечным

Около 2000 года до н. э. древний мир Месопотамии переживал перелом. Старые государства шумеров и аккадцев, которые веками создавали города, каналы и храмы между реками Тигр и Евфрат, ослабели. Именно в этот момент из глубин ближневосточных пустынь пришли амореи — кочевые племена семитского происхождения.

Они были чужаками для этой сложной городской цивилизации. Их жизнь проходила среди стад и палаток, а не в каменных городах. Однако именно им было суждено стать создателями одного из величайших городов древности.

На одном из изгибов Евфрата находилось небольшое поселение. Здесь река распадалась на протоки, и из них было удобно проводить каналы к полям и садам. Место оказалось идеальным — как для земледелия, так и для обороны.

Амореи захватили это поселение и превратили его в укреплённый пункт. Они назвали его Баб-Илим — «Ворота Бога». Позднее греки переделали это имя на свой лад — Вавилон. Под этим названием город и вошёл в мировую историю.

Разрушение старого мира

Завоевание амореев стало тяжёлым ударом для древней цивилизации Междуречья. Кочевники не понимали сложной системы ирригации, которая поддерживала жизнь в регионе. Каналы разрушались, поля забрасывались, стада вытаптывали плодородную землю.

Казалось, что цивилизация, созданная шумерами и аккадцами, исчезает. Но история редко развивается прямолинейно. Иногда разрушение старого порядка открывает дорогу новому.

С падением прежних царств исчезла и жесткая государственная система, заставлявшая крестьян работать на огромных царских хозяйствах. Люди получили возможность обрабатывать собственные участки земли.

Амореи привели с собой и новую сельскохозяйственную практику — использование крупного рогатого скота. Теперь поля можно было пахать на быках, а землю удобрять навозом. Производительность земледелия резко выросла.

Кроме того, кочевые правители не стремились к роскоши и не облагали население тяжёлыми налогами. Им требовались средства главным образом для содержания армии.

Это неожиданно создало условия для экономической свободы. Возникли частные ремесленники, торговцы, посредники — тамкары, которые скупали товары и вывозили их за пределы страны.

Месопотамия снова ожила.

К XIX веку до н. э. земли вокруг Вавилона уже утопали в садах, а караваны с товарами тянулись к его рынкам.

Царь, который объединил Месопотамию

Настоящее возвышение Вавилона связано с именем одного правителя — Хаммурапи.

Когда он взошёл на престол в 1792 году до н. э., Вавилон был лишь одним из многих городов региона. Вокруг существовали сильные государства: Ларса, Мари, Исин.

Хаммурапи оказался правителем редкого таланта. Он умело сочетал дипломатию и войну, заключал союзы и разрушал их в нужный момент. Постепенно одно за другим соседние царства оказались под его властью. Впервые за долгое время вся Месопотамия была объединена.

Но Хаммурапи понимал: удержать такую державу силой невозможно. Нужен был порядок. Так появился знаменитый свод законов Хаммурапи — один из древнейших юридических кодексов в истории человечества.

Законы регулировали почти все стороны жизни: торговлю, собственность, семейные отношения, долги, наказания за преступления. Они были суровыми, но создавали ощущение справедливости и предсказуемости.

Сам царь объявлял, что эти законы дарованы людям верховным богом Мардуком. Вавилон стал не просто столицей государства — он стал центром правового и культурного порядка.

Со временем Вавилон превратился в один из крупнейших городов древнего мира. Особенно яркий расцвет пришёлся на эпоху Навуходоносора II в VI веке до н. э. Город был перестроен заново. Узкие улицы сменились широкими проспектами, по которым во время праздников проходили торжественные процессии. Кварталы были спланированы почти геометрически.

Вавилон окружали двойные стены толщиной до семи метров.

Главный вход в город украшали знаменитые ворота богини Иштар, покрытые ярко-синими глазурованными кирпичами с изображениями фантастических животных.

Над городом возвышалась гигантская башня Этеменанки, которую многие исследователи считают прообразом библейской Вавилонской башни.

А рядом с царским дворцом находилось одно из чудес света — висячие сады. Огромные террасы, засаженные деревьями и цветами, поднимались над городом словно зелёная гора.

Вавилон поражал современников богатством, архитектурой и размерами. По некоторым оценкам, в нём жило около двухсот тысяч человек — невероятная цифра для древности.

Почему пал Вавилон

Но именно в период наивысшего могущества в судьбе Вавилона уже были заложены причины будущего упадка. Во-первых, город находился в самом центре древнего мира — на пересечении торговых путей. Это приносило богатство, но делало его постоянной целью для завоевателей.

Во-вторых, вся экономика региона зависела от сложной системы каналов. Любая война или политический кризис разрушали эту систему и подрывали сельское хозяйство.

В-третьих, Вавилонская держава объединяла множество народов. Такая империя была мощной, но внутренне нестабильной.

Поэтому, когда в 539 году до н. э. персидский царь Кир Великий подошёл к стенам города, Вавилон практически не оказал сопротивления. Империя сменила хозяина.

Город ещё долго сохранял значение культурного центра. Даже после завоеваний здесь продолжали работать школы писцов, хранились огромные библиотеки из глиняных табличек.

Но постепенно мир менялся.

После походов Александра Македонского центр мировой торговли начал смещаться к Средиземному морю. Появились новые великие города — Александрия, позднее Рим и Константинополь. Караваны всё реже заходили в Вавилон.

Население медленно уходило. Библиотеки перевозили в другие города. Каналы заиливались. К X веку нашей эры путешественники описывали Вавилон уже как небольшое поселение среди руин.

Сегодня на месте Вавилона лежат лишь остатки стен и холмы древних кирпичей. Рядом стоит небольшой иракский город Аль-Хилла.

Но имя Вавилона продолжает жить. Именно здесь были сформированы основы права, астрономии и математики. Именно вавилонские жрецы ввели деление года на 12 месяцев, часа — на 60 минут, а круга — на 360 градусов. Город, который когда-то называли «Воротами Бога», исчез, но его влияние осталось.

История Вавилона напоминает нам о главном парадоксе цивилизации: даже самые могущественные города не вечны.

Но идеи, знания и культура, созданные в их стенах, способны пережить тысячелетия.