В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

Жильцы дома рассказали, что запах из квартиры на первом этаже распространялся на весь подъезд и соседние здания. Жалобы в полицию и ПВС продолжались несколько лет. Когда женщина вновь не вышла на контакт, службы прибыли с решением суда о вскрытии дверей.

«Мы подтвердили, что кошки содержались в ненадлежащих условиях, у них выявлены болезни и отсутствие своевременной ветеринарной помощи», — сообщили представители службы.

После проверки выяснилось, что в квартире находились 23 кошки, хотя хозяйка утверждала, что их пять или шесть. Некоторые животные были беременны, все жили вместе с женщиной в однокомнатном помещении. Сотрудники признались, что никогда не видели столь тяжёлой антисанитарии — им приходилось выходить на улицу, чтобы отдышаться.

Кошки не выглядели истощёнными, им давали корм, однако из-за условий содержания и состояния здоровья их решили изъять и передать в приют, где им окажут помощь и лечение.