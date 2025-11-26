Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

26 ноября, 2025

Всюду жизнь

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Жильцы дома рассказали, что запах из квартиры на первом этаже распространялся на весь подъезд и соседние здания. Жалобы в полицию и ПВС продолжались несколько лет. Когда женщина вновь не вышла на контакт, службы прибыли с решением суда о вскрытии дверей.

«Мы подтвердили, что кошки содержались в ненадлежащих условиях, у них выявлены болезни и отсутствие своевременной ветеринарной помощи», — сообщили представители службы.
После проверки выяснилось, что в квартире находились 23 кошки, хотя хозяйка утверждала, что их пять или шесть. Некоторые животные были беременны, все жили вместе с женщиной в однокомнатном помещении. Сотрудники признались, что никогда не видели столь тяжёлой антисанитарии — им приходилось выходить на улицу, чтобы отдышаться.

Кошки не выглядели истощёнными, им давали корм, однако из-за условий содержания и состояния здоровья их решили изъять и передать в приют, где им окажут помощь и лечение.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

