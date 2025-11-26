Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Ноября Завтра: Konrads, Sebastians
Доступность

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 14:09

Важно 0 комментариев

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

На кадрах видно, как четыре волка подходят к забору, за которым лают собаки. Автор видео написала: «Сегодня утром 4 волка навестили моих собак. Ничего хорошего». К счастью, питомцы не пострадали — ограждение выдержало, и хищники вскоре ушли обратно в сторону леса.

В комментариях под видео жители региона делятся страхами и историями: кто-то сообщает, что видел следы ещё трёх волков, кто-то пишет о случаях нападений на собак. «Пока волки не съедят детей какого-нибудь депутата, толку не будет», — язвительно замечает один из пользователей.

Экологи напоминают, что активность волков зимой возрастает, а местные охотники уже требуют расширить квоты на отстрел, чтобы защитить людей и домашних животных.

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана
Важно

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор
Важно

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей
Важно

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 26.11.2025
Украина: Браже в Киеве
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: ужели примутся за лангоподобных?
Sfera.lv 3 часа назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 4 часа назад
«Сегодня утром 4 волка навестили моих собак» — видео из Валмиеры встревожило жителей
Bitnews.lv 4 часа назад
Конец ноября: синоптики обещают снег, дождь и ветер до 19 м/с
Bitnews.lv 6 часов назад
Урожай под водой: убытки латвийских фермеров превысили 110 миллионов евро
Bitnews.lv 6 часов назад
В Латвии местами дымка и слабый ветер, на дорогах гололедица
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: у латгальцев всё в порядке?
Sfera.lv 3 дня назад

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Читать
Загрузка

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

Животные 14:19

Животные 0 комментариев

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

Читать

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

Всюду жизнь 14:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Читать

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Читать

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

ЧП и криминал 13:48

ЧП и криминал 0 комментариев

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

Читать