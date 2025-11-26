«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

На кадрах видно, как четыре волка подходят к забору, за которым лают собаки. Автор видео написала: «Сегодня утром 4 волка навестили моих собак. Ничего хорошего». К счастью, питомцы не пострадали — ограждение выдержало, и хищники вскоре ушли обратно в сторону леса.

В комментариях под видео жители региона делятся страхами и историями: кто-то сообщает, что видел следы ещё трёх волков, кто-то пишет о случаях нападений на собак. «Пока волки не съедят детей какого-нибудь депутата, толку не будет», — язвительно замечает один из пользователей.

Экологи напоминают, что активность волков зимой возрастает, а местные охотники уже требуют расширить квоты на отстрел, чтобы защитить людей и домашних животных.