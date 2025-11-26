«Пора прекратить страусиную политику» — в Латвии обсуждают неэффективность запрета на рекламу азартных игр

По её словам, запрет не работает и давно устарел: «Пора прекратить играть в страусиную политику и делать вид, что запрет работает, потому что это не так». Она отметила, что латвийские медиа интегрированы в глобальную медиасреду, и запрет действует только в рамках местной юрисдикции.

Лиепиня привела пример: во время чемпионата Европы по баскетболу одним из главных спонсоров был бренд азартных игр, не имеющий лицензии в Латвии. «Фактически запрет есть, но он не работает», — подчеркнула она.

Эксперт предлагает разрешить рекламу под строгим контролем, поскольку государство всё равно выдаёт лицензии игровым компаниям и взимает плату. «Нужно разрешить рекламу, потому что она всё равно существует», — резюмировала Лиепиня.