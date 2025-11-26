Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Пора прекратить страусиную политику» — в Латвии обсуждают неэффективность запрета на рекламу азартных игр

26 ноября, 2025

Новости Латвии

В Латвии формально действует запрет на рекламу азартных игр, но фактически жители продолжают видеть такие объявления — через интернет, зарубежные телеканалы и мобильные приложения. Об этом в эфире TV24 заявила председатель правления Латвийской ассоциации рекламы Байба Лиепиня.

По её словам, запрет не работает и давно устарел: «Пора прекратить играть в страусиную политику и делать вид, что запрет работает, потому что это не так». Она отметила, что латвийские медиа интегрированы в глобальную медиасреду, и запрет действует только в рамках местной юрисдикции.

Лиепиня привела пример: во время чемпионата Европы по баскетболу одним из главных спонсоров был бренд азартных игр, не имеющий лицензии в Латвии. «Фактически запрет есть, но он не работает», — подчеркнула она.

Эксперт предлагает разрешить рекламу под строгим контролем, поскольку государство всё равно выдаёт лицензии игровым компаниям и взимает плату. «Нужно разрешить рекламу, потому что она всё равно существует», — резюмировала Лиепиня.

Главные новости

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана
Важно

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор
Важно

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

26.11.2025
Украина: Браже в Киеве
Sfera.lv 1 час назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 4 часа назад
«Сегодня утром 4 волка навестили моих собак» — видео из Валмиеры встревожило жителей
Bitnews.lv 4 часа назад
Урожай под водой: убытки латвийских фермеров превысили 110 миллионов евро
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: из мирных латгальцев будут готовить военных кадетов
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: перекупщикам на границе прижали хвосты
Sfera.lv 6 часов назад
Циклон с юга принесёт снег, но северо-запад страны останется солнечным
Bitnews.lv 6 часов назад
«Налог на дыхание» принят: Сейм согласился на европейскую систему ETS
Bitnews.lv 15 часов назад

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

Животные 14:19

Животные 0 комментариев

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

Всюду жизнь 14:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

 

 

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

ЧП и криминал 13:48

ЧП и криминал 0 комментариев

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

