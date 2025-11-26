Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Ноября Завтра: Konrads, Sebastians
Доступность

Каждую неделю в темное время суток на дорогах гибнет человек. ДБДД призывает носить отражатели

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 10:02

Новости Латвии 0 комментариев

После перевода часов на зимнее время темнота накрывает улицы уже к концу рабочего дня, и это вновь становится смертельно опасным для пешеходов. По данным Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД), с октября по январь риск гибели на дороге самый высокий: в прошлом году погибли 33 пешехода, в этом — уже 30.

Особенно трагичными были декабрь и январь, когда за два месяца на дорогах Латвии погибло 18 человек, в основном люди 50–60 лет. Каждую неделю в тёмное время суток гибнет один пешеход, а один-два получают травмы ежедневно.

ДБДД напоминает: идти нужно по левой стороне дороги, чтобы видеть приближающийся автомобиль и успеть среагировать. Лучше всего носить светоотражающий жилет, но даже небольшой отражатель может спасти жизнь — если он прикреплён спереди, ниже уровня груди, где его освещают фары.

«Бессмысленно вешать отражатель на рюкзак или шапку — ближний свет фар освещает только нижнюю часть тела», — отмечает эксперт ДБДД Оскарс Ирбитис.
Также специалисты советуют выбирать светлую одежду: белые брюки заметны на расстоянии до 150 метров, тогда как тёмные — всего на 30–40.

При ближнем свете фар водитель видит не дальше 50 метров, и даже при идеальной реакции этого мало, чтобы остановиться на скорости 90 км/ч. Поэтому нужно снижать скорость и использовать дальний свет, если это не мешает другим — он освещает до 150 метров впереди.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор
Важно

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности
Важно

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей
Важно

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 26.11.2025
Украина: Браже в Киеве
Sfera.lv 1 час назад
ЕС: шариату — нет?
Sfera.lv 3 часа назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 4 часа назад
«Сегодня утром 4 волка навестили моих собак» — видео из Валмиеры встревожило жителей
Bitnews.lv 4 часа назад
«Пять автоматов с неба»: эксперты о рисках метеозондов из Белоруссии
Bitnews.lv 5 часов назад
Урожай под водой: убытки латвийских фермеров превысили 110 миллионов евро
Bitnews.lv 6 часов назад
Циклон с юга принесёт снег, но северо-запад страны останется солнечным
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: у латгальцев всё в порядке?
Sfera.lv 3 дня назад

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Читать
Загрузка

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

Животные 14:19

Животные 0 комментариев

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

Читать

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

Всюду жизнь 14:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Читать

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Читать

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Читать

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

ЧП и криминал 13:48

ЧП и криминал 0 комментариев

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

Читать