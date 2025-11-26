Каждую неделю в темное время суток на дорогах гибнет человек. ДБДД призывает носить отражатели

Особенно трагичными были декабрь и январь, когда за два месяца на дорогах Латвии погибло 18 человек, в основном люди 50–60 лет. Каждую неделю в тёмное время суток гибнет один пешеход, а один-два получают травмы ежедневно.

ДБДД напоминает: идти нужно по левой стороне дороги, чтобы видеть приближающийся автомобиль и успеть среагировать. Лучше всего носить светоотражающий жилет, но даже небольшой отражатель может спасти жизнь — если он прикреплён спереди, ниже уровня груди, где его освещают фары.

«Бессмысленно вешать отражатель на рюкзак или шапку — ближний свет фар освещает только нижнюю часть тела», — отмечает эксперт ДБДД Оскарс Ирбитис.

Также специалисты советуют выбирать светлую одежду: белые брюки заметны на расстоянии до 150 метров, тогда как тёмные — всего на 30–40.

При ближнем свете фар водитель видит не дальше 50 метров, и даже при идеальной реакции этого мало, чтобы остановиться на скорости 90 км/ч. Поэтому нужно снижать скорость и использовать дальний свет, если это не мешает другим — он освещает до 150 метров впереди.