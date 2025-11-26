Bloomberg: Уиткофф советовал, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского

В записи Уиткофф призывает подчеркнуть, что Москва уважает Трампа как «человека мира» и «будет рада», если удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. Он также предложил, чтобы Путин позвонил Трампу до 17 октября — дня встречи Зеленского в Вашингтоне.

По данным агентства, 16 октября Путин и Трамп действительно провели телефонный разговор по инициативе Москвы. Трамп назвал беседу «очень продуктивной» и сообщил о планах встретиться с Путиным в Будапеште, но саммит так и не состоялся.

Уиткофф рассказал, что работает над мирным планом из 20 пунктов, вдохновлённым соглашением по сектору Газа, и подчеркнул: «Давайте говорить с надеждой. Думаю, президент даст мне свободу заключить сделку».

Позднее, 21 ноября, Трамп представил обновлённую версию своего плана — уже из 28 пунктов, с поправками в пользу Украины. По словам Белого дома, Уиткофф «почти ежедневно общается с Россией и Украиной, чтобы достичь мира».