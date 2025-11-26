Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Ноября Завтра: Konrads, Sebastians
Доступность

Bloomberg: Уиткофф советовал, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 09:58

Мир 0 комментариев

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф в октябре дал помощнику Владимира Путина Юрию Ушакову конкретные советы — как и о чём говорить с Трампом, чтобы разговор состоялся до визита Владимира Зеленского в Белый дом. Об этом пишет Bloomberg, опубликовав расшифровку их разговора от 14 октября.

В записи Уиткофф призывает подчеркнуть, что Москва уважает Трампа как «человека мира» и «будет рада», если удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. Он также предложил, чтобы Путин позвонил Трампу до 17 октября — дня встречи Зеленского в Вашингтоне.

По данным агентства, 16 октября Путин и Трамп действительно провели телефонный разговор по инициативе Москвы. Трамп назвал беседу «очень продуктивной» и сообщил о планах встретиться с Путиным в Будапеште, но саммит так и не состоялся.

Уиткофф рассказал, что работает над мирным планом из 20 пунктов, вдохновлённым соглашением по сектору Газа, и подчеркнул: «Давайте говорить с надеждой. Думаю, президент даст мне свободу заключить сделку».

Позднее, 21 ноября, Трамп представил обновлённую версию своего плана — уже из 28 пунктов, с поправками в пользу Украины. По словам Белого дома, Уиткофф «почти ежедневно общается с Россией и Украиной, чтобы достичь мира».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей
Важно

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности
Важно

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен
Важно

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:20 26.11.2025
Украина: Браже в Киеве
Sfera.lv 1 час назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 4 часа назад
Литва: в дар американцам
Sfera.lv 4 часа назад
В Риге спасли 23 кошки. От хозяйки и антисанитарии
Bitnews.lv 5 часов назад
Конец ноября: синоптики обещают снег, дождь и ветер до 19 м/с
Bitnews.lv 6 часов назад
Урожай под водой: убытки латвийских фермеров превысили 110 миллионов евро
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: перекупщикам на границе прижали хвосты
Sfera.lv 6 часов назад
Франция: задержан четвертый грабитель Лувра
Sfera.lv 8 часов назад

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Читать
Загрузка

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

Животные 14:19

Животные 0 комментариев

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

Читать

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

Всюду жизнь 14:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Читать

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Читать

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

ЧП и криминал 13:48

ЧП и криминал 0 комментариев

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

Читать

Комиссия Сейма завершила работу над бюджетом следующего года

Новости Латвии 13:46

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по бюджету и финансам в среду одобрила перед окончательным чтением законопроект о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы, тем самым завершив работу над бюджетом следующего года.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам в среду одобрила перед окончательным чтением законопроект о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы, тем самым завершив работу над бюджетом следующего года.

Читать