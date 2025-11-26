Поезд до Лиепаи поедет до 120 км/ч. Но только 10 км

Из-за изношенных рельсов поезда на отдельных отрезках вынуждены ехать со скоростью не выше 60 км/ч. Уже завершены работы возле переезда Калвене–Илмая, а также ведётся ремонт на участках Добеле–Биксти, Скрунда–Кальвене и Кальвене–Илмая — в общей сложности 10,6 км.

«Во многих местах инфраструктура отслужила своё. Поэтому скорость поездов ограничена, и пассажиры тратят больше времени, чтобы добраться до Лиепаи или Риги», — отметила представитель Latvijas dzelzceļš Лиците.

После завершения ремонта ограничения снимут, и движение на линии ускорится. В перспективе скорость на обновлённых участках может достигать 120 км/ч.

В этом году в капитальные работы инвестировано 2,3 млн евро. Приоритетом остаются участки, где состояние путей признано критическим. Несмотря на модернизацию, общий объём грузоперевозок по железной дороге сократился почти на 20% — до 7,63 млн тонн за 10 месяцев.