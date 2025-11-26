Музеи боятся роботов? Первая картина ИИ вошла в каталоги по искусству

Рынок уже видел цифровое искусство в эпоху NFT, но тогда всё прошло тихо и быстро: коллекции покупали как тренд и почти не обсуждали содержание. В случае с De Appel тон совсем другой. Никаких продаж, но есть кураторская процедура — прослеженный процесс создания, участие человека и описанная версия модели.

Именно это позволило арт-центру присвоить работе статус культурного объекта. В профессиональной среде такое решение называют осторожным, но показательным: интерес вызывает не технология, а результат и контекст.

Эксперты отмечают что главный вопрос теперь — не «может ли ИИ рисовать», а как хранить такие работы. Алгоритм можно пересоздать бесконечно, а версия модели со временем исчезает. Поэтому обсуждается идея сохранять не только изображение, но и параметры генерации.

В De Appel подчёркивают что речь не о замене художников. Работа стала частью каталога потому что представляла интерес как объект. И если это произошло один раз, значит следующая неожиданность — только вопрос времени.