Музеи боятся роботов? Первая картина ИИ вошла в каталоги по искусству

26 ноября, 2025 10:12

Генеративные нейросети ещё вчера рисовали котиков для соцсетей, а сегодня работа, созданная алгоритмом, впервые попала в официальный каталог арт-центра. В 2025 году амстердамский De Appel включил произведение, созданное искусственным интеллектом, как арт-объект — не как эксперимент и не как промо-проект.

Рынок уже видел цифровое искусство в эпоху NFT, но тогда всё прошло тихо и быстро: коллекции покупали как тренд и почти не обсуждали содержание. В случае с De Appel тон совсем другой. Никаких продаж, но есть кураторская процедура — прослеженный процесс создания, участие человека и описанная версия модели.

Именно это позволило арт-центру присвоить работе статус культурного объекта. В профессиональной среде такое решение называют осторожным, но показательным: интерес вызывает не технология, а результат и контекст.

Эксперты отмечают что главный вопрос теперь — не «может ли ИИ рисовать», а как хранить такие работы. Алгоритм можно пересоздать бесконечно, а версия модели со временем исчезает. Поэтому обсуждается идея сохранять не только изображение, но и параметры генерации.

В De Appel подчёркивают что речь не о замене художников. Работа стала частью каталога потому что представляла интерес как объект. И если это произошло один раз, значит следующая неожиданность — только вопрос времени.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор
Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен
Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности
Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Загрузка

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

