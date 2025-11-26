Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности

"Я только что получил сообщение от сотового оператора, прежде чем проверить сирены. Думаю, такие сообщения должны быть доступны как минимум на трёх языках: LV, EN, RU. Это может быть жизненно необходимо. В идеале — можно выбрать любой язык для таких сообщений с помощью Google или искусственного интеллекта", - считает доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Вентспилсского университета Иварс Смелдс.

Nupat saņēmu šūnu apraides ziņojumu pirms sirēnu pārbaudes. Domāju, ka šādiem ziņojumiem būtu jābūt pieejamiem vismaz trīs valodās - LV, EN, RU. Tas var būt dzīvību jautājums. Ideāli - šādiem ziņojumiem var izvēlēties jebkuru valodu, izmantojot google vai MI. — Ivars Smelds (@ivarsslv) November 26, 2025

В соцсетях многие написали, что вовсе не получили оповещений. А кто-то отметил, что не слышал даже сирен.

Bet pašas sirēnas gan nav. Varēja dabūt tikai vai nu vienu, vai nu otru? — Ilze Vindberga (@IlzeVindberga) November 26, 2025

Для проверки системы раннего оповещения в среду по всей стране на три минуты была включена сирена тревоги, а на смартфоны людей отправлены уведомления о причине срабатывания тревоги, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).