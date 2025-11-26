Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижское самоуправление планирует централизовать услуги социальной службы: что это значит?

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 12:10

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Рижское самоуправление планирует централизовать услуги социальной службы, свидетельствует информация, предоставленная комитету Рижской думы по социальным вопросам.

Централизация позволит в условиях нехватки сотрудников обеспечить ориентированное на клиентов обслуживание, а клиенты смогут получить всю необходимую информацию в одном месте.

Если в настоящее время прием в социальной службе осуществляется только по предварительной записи, то в дальнейшем посетители смогут не только записаться заранее, но и прийти в службу без записи.

Также планируется улучшить консультативную поддержку, обеспечить безопасную среду обслуживания и выровнять нагрузку сотрудников социальной службы.

Сегодня в Рижской думе состоится пресс-конференция, на которой департамент благосостояния и социальная служба проинформируют о предстоящих изменениях в организации социальных услуг.

