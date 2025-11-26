Как вылечиться от алкоголизма?

Подобных вопросов нам в редакцию поступает немало, что не удивительно. Согласно статистике от алкогольной зависимости в Латвии страдают 10−12% жителей страны: мужчины и женщины всех возрастов.

Нам удалось встретиться с рижским психиатром-наркологом с 30-летним опытом лечения алкоголизма Павлом Ковригой, которому удается помочь если не всем, то очень многим своим пациентам. Специалист раскрыл нам некоторые свои профессиональные секреты.

-- Доктор, что кроется за алкогольной зависимостью?

-- Сегодня очень многие люди, стараясь расслабиться и уйти от рабочего напряжения, каких-то личных проблем и в принципе очень непростой жизни, прибегают к употреблению алкоголя. Кто-то начинает с пива, кто-то с бокала вина, кто-то с более крепких напитков. И незаметно втягиваются, не могут остановиться, увеличивают дозы спиртного.

-- Доктор, но пьют, наверное, почти все. В нашей традиции выпить того же шампанского на праздник, а иногда просто так -- в компании друзей, я уже не говорю о пикниках на природе.

-- Да, многие, почти все знакомы со спиртным (этанолом), но не все заболевают алкоголизмом. Есть данные по США -- несмотря на то, что в течение жизни с алкоголем так или иначе сталкиваются около 80% жителей Америки, только треть из них начинают злоупотреблять. Думаю, у нас будет примерно такое же соотношение.

Механизм возникновения алкогольной зависимости до конца до сих пор не выяснен, и непонятно, почему в семьях, где родители --алкоголики, дети далеко не всегда повторяют их путь, и наоборот, почему в так называемых благополучных семьях вырастают люди с явной алкогольной зависимостью.

Если точнее, зависимость формируется по отношению к тем веществам, которые по своей химической структуре напоминают как бы вещества самого организма. В том организме, в котором в процессе метаболизма дезактивация проходит не до конца, токсические вещества вызывают негативное воздействие на организм. А также в связи с приемом алкоголя нарушается активность и естественных ферментов, что приводит к длительной интоксикации организма, токсически воздействуя на все органы и ткани. Чтобы снять такое напряжение, зависимые люди компенсируют недостаток естественных ферментов очередной порцией алкоголя. Человеку плохо, организм отравлен, но вместо того чтобы остановиться, он тянется за новой порцией алкоголя.

Основной признак алкогольной зависимости -- это все растущая потребность в алкоголе в периоды стресса, неприятных ситуаций, а потом и просто так.

Некоторые, как я говорю, счастливые люди (тут и генетический фактор, и многие другие) не имеют зависимости к алкоголю: могут пить, но могут и не употреблять с одинаковым результатом в плане настроения и состояния.

Алкогольная зависимость рождается под натиском множества факторов: окружения, стиля жизни, а также генетической предрасположенности.

Современная наука рассматривает алкоголизм как болезнь с наследственным компонентом, но роль наследственности делится поровну с ролью среды и воспитания. То есть 50% отводится на наследственность, 50% -- на среду.

-- Пожалуйста, назовите, скажем так, первые признаки алкогольной зависимости.

-- Это регулярное употребление алкоголя. Человек начинает рассматривать спиртное как способ расслабления, борьбы со скукой или проблемами.

У каждого человека может быть своя причина зависимости от алкоголя, будь то стресс на работе, чрезмерное напряжение, психологическое давление или просто выпивка в компании. Часто пьянка перерастает в запой, что совсем уже беда.

-- Запой как проявляется?

-- Мы можем говорить о запое уже тогда, если человек употребляет алкоголь более одного дня подряд. Но обычно это три и более дней. В начале, в первые сутки у человека стабильное состояние, хорошее самочувствие, а также веселое настроение. Однако на вторые-третьи сутки состояние человека и его поведение претерпевают существенные изменения: как правило, он перестает контролировать свое поведение, ориентироваться во времени и пространстве. Его организм испытывает интоксикацию -- появляются тошнота, рвота, головная боль, бессонница. Также могут возникать галлюцинации -- как зрительные, так и слуховые. Все хронические заболевания обостряются. В крайних формах происходят потеря сознание, кома, остановка сердца.

В ряде случаев запои заканчиваются состоянием так называемой белой горячки алкогольного делирия -- психозом, возникающим на фоне длительного чрезмерного употребления алкоголя.

-- Слышала, что в таком состоянии требуется очистка организма от алкоголя. Что предлагают разные клиники?

-- Кому-то достаточно выпить много воды и поспать дома, кому-то можно помочь только установкой специальной капельницы (путем медицинской детоксикации организма), но очень многим, считаю, требуется более серьезное вмешательство наркологов, включая медикаментозное лечение и пребывание в стационаре.

Смерть во время запоя, к сожалению, не редкость.

Надо понимать, если человек употребляет несколько дней подряд, то самостоятельно ему очень сложно прекратить этот свой алкомарафон. Поэтому целесообразно обратиться к специалисту.

Но правда также в том, что сам по себе вывод из запоя не решает проблемы избавления человека от алкоголизма.

-- А что, можно вылечить человека от алкоголизма?

-- Конечно. Мой долгий опыт работы показывает, что самое главное -- найти контакт с пациентом, поговорить по душам, найти взаимопонимание. На мой взгляд, на пути избавления от этой зависимости психотерапия, если она исходит от опытного врача, играет чуть ли не самую значимую роль.

Психотерапия, в том числе гипнотерапия по методу Довженко (которым я владею) формирует достаточную мотивацию для сознательного отказа от алкоголя.

Благодаря специальным техникам можно вызвать у пациента отвращение к алкоголю на рефлекторном уровне и устранить психологическую зависимость.

Параллельно можно прибегнуть к кодированию и другим современным методам лечения, которые подбираются строго индивидуально.

Человека, поверьте, можно отучить от вредных и саморазрушительных моделей поведения, если это делать профессионально. Скажем, как врач я учу пациента иначе думать о ситуации, в которой он оказался. Психотерапия помимо всего прочего помогает справиться и с ними: депрессией, тревогой и прочими состояниями. Это очень важно -- мягко выводить конкретного человека из мира, в котором правит алкоголь. Не всегда тут поможет групповая терапия, все люди очень разные -- мне важно достучаться до каждого: женщины-предпринимателя, матери троих детей, одинокого пенсионера, молодого строителя… Я поддерживаю связь с моими пациентами и их родными просто постоянно. Важный элемент общения -- доверие к специалисту со стороны больного и его близких.

-- А что такое кодирование от алкоголя?

-- Если коротко, то это использование одного из методов лечения по снятию зависимости и тяги к алкоголю. Для кодирования применяют медикаментозные и психотерапевтические способы. Кодирование, скажем так, формирует негативный рефлекс на прием даже небольшого количества этанола внутрь.

-- Женский алкоголизм действительно тяжелее мужского -- по последствиям и сложности выбраться в нормальную жизнь?

-- Дело тут в том, что для женского алкоголизма характерен так называемый телескопический эффект: он начинается позже, но развивается быстрее, чем у мужчин. Метаболизм, то есть переработка алкоголя в организме, у женщин отличается от мужского, в связи с чем одинаковые дозы для женщин могут быть более токсичны и быстрее формируется зависимость.

Кроме того, для женщин гораздо чаще, чем для мужчин, свойственны психологические причины пристрастия к спиртному: перенесенные психические травмы, депрессии, тревожные расстройства.

Тем не менее результаты лечения женского алкоголизма ничуть не хуже, чем у мужчин. Главное, женщина должна сама хотеть избавиться от зеленого змия.

-- Назовите, пожалуйста, формулу успеха в лечении алкоголизма.

-- Конечно, ничто не делается насильно, исключительно под давлением близких. Ключ к успеху -- мотивация: желание самого человека прекратить употреблять алкоголь, стремление приобрести иные, чем алкоголь, приоритеты в жизни. Поэтому так важно при знакомстве с пациентом убедить его в важности лечения от алкоголизма. Если мы настраиваемся на понимание, сотрудничество, то идем к цели уверенно. Повторю, ключевую роль играет профессиональная подготовка специалиста, который работает с больным. Конечно, огромное значение имеет также поддержка близких людей.

-- Спасибо, доктор! Успехов вам и вашим пациентам, пусть больше людей становятся свободны от этаноловой зависимости.

