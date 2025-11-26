Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
NEPLP решил оставить частоты ЛР4 в Латгалии для LSM: а остальной стране не нужно?

26 ноября, 2025

Важно 0 комментариев

Со следующего года, когда будет прекращено вещание программы Латвийского радио 4 на русском языке, в распоряжении общественного СМИ (LSM) будут оставлены используемые им частоты в Латгале, сообщил в интервью Латвийскому радио председатель Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

В настоящее время планируется, что частоты в Латгале останутся в распоряжении LSM, а остальные будут предложены другим СМИ на коммерческой основе.

Прекращение вещания Латвийского радио 4 Аболиньш назвал одним из важнейших изменений в латвийском радиоэфире, отметив, что "на деньги общества больше не будет финансироваться контент на русском языке".

При этом он отметил, что в электронных СМИ вещание на русском языке по-прежнему будет доминирующим, так как, например, в радиоэфире продолжат вещать 15 станций на русском языке.

Аболиньш считает, что ликвидация контента на русском языке приведет к тому, что русскоязычные жители Латвии будут больше потреблять контент на латышском языке.

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор
Важно

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей
Важно

И по беженцам из Украины ударит: Сейм планирует отнимать временные ВНЖ у нарушителей

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

Животные 14:19

Животные 0 комментариев

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

Всюду жизнь 14:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

 

 

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

ЧП и криминал 13:48

ЧП и криминал 0 комментариев

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

