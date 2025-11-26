Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вы проигрываете». Министр армии США заявил, что без уступок Украина не удержит фронт

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 11:41

Мир 0 комментариев

Министр армии США Дэниел Дрисколл во время визита в Киев предупредил украинские власти о «неизбежном поражении» в случае отказа от мирного урегулирования. Об этом сообщили источники NBC News. По их словам, Дрисколл прямо заявил, что российские войска могут воевать бесконечно, а интенсивность атак лишь возрастёт. США, по его словам, больше не могут обеспечивать Украину необходимыми вооружениями и системами ПВО.

«Суть послания была — вы проигрываете, и вы должны согласиться на сделку», — цитирует источник NBC.
Дрисколл представил Киеву мирный план администрации Дональда Трампа, но Украина отказалась принимать его в исходном виде. После переговоров в Женеве документ был сокращён с 28 до 19 пунктов — из него убрали требование о передаче России неоккупированной части Донбасса.

Президент США заявил, что окончательная версия плана содержит 22 пункта и «по многим найдено выгодное решение». При этом Трамп подчеркнул, что Украине придётся пойти на территориальные уступки: «Вы хотите воевать и потерять ещё 50–60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?»

На переговоры с Владимиром Путиным он направил спецпосланника Стива Уиткоффа, которого может сопровождать Джаред Кушнер. Встреча в Москве ожидается в начале декабря.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

