«Вы проигрываете». Министр армии США заявил, что без уступок Украина не удержит фронт

«Суть послания была — вы проигрываете, и вы должны согласиться на сделку», — цитирует источник NBC.

Дрисколл представил Киеву мирный план администрации Дональда Трампа, но Украина отказалась принимать его в исходном виде. После переговоров в Женеве документ был сокращён с 28 до 19 пунктов — из него убрали требование о передаче России неоккупированной части Донбасса.

Президент США заявил, что окончательная версия плана содержит 22 пункта и «по многим найдено выгодное решение». При этом Трамп подчеркнул, что Украине придётся пойти на территориальные уступки: «Вы хотите воевать и потерять ещё 50–60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?»

На переговоры с Владимиром Путиным он направил спецпосланника Стива Уиткоффа, которого может сопровождать Джаред Кушнер. Встреча в Москве ожидается в начале декабря.