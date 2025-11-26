Лыжный сезон в Латвии стартует: склоны готовы к морозам

В комплексе Milzkalns уже запущены снежные пушки и проведены технические проверки. «Сегодня ночью мы уже попробовали засыпать склон снегом — много не получилось. Попробуем еще в ближайшие ночи, ждем устойчивого мороза, чтобы можно было открыть трассы», — рассказала представитель комплекса Иева Раса.

По её словам, для полного покрытия трассы необходимо, чтобы 15 пушек проработали не менее 30 часов при температуре не выше -4 °C. Важно также, чтобы не шёл дождь.

«Мы готовимся уже всё лето. Проверяем оборудование, устанавливаем новые терминалы самообслуживания и обновляем трассы», — добавила Раса.

В Milzkalns рассчитывают открыть сезон уже в декабре. Подготовку также ведут трассы Briežkalns и Gaiziņkalns — на первой произведено около 70% искусственного снега, и открытие планируется в ближайшие выходные.