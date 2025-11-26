Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лыжный сезон в Латвии стартует: склоны готовы к морозам

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 10:31

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии начинается подготовка к новому горнолыжному сезону. После первых снегопадов и прогнозов стабильных минусовых температур трассы по всей стране начали активную подготовку к открытию.

В комплексе Milzkalns уже запущены снежные пушки и проведены технические проверки. «Сегодня ночью мы уже попробовали засыпать склон снегом — много не получилось. Попробуем еще в ближайшие ночи, ждем устойчивого мороза, чтобы можно было открыть трассы», — рассказала представитель комплекса Иева Раса.

По её словам, для полного покрытия трассы необходимо, чтобы 15 пушек проработали не менее 30 часов при температуре не выше -4 °C. Важно также, чтобы не шёл дождь.

«Мы готовимся уже всё лето. Проверяем оборудование, устанавливаем новые терминалы самообслуживания и обновляем трассы», — добавила Раса.
В Milzkalns рассчитывают открыть сезон уже в декабре. Подготовку также ведут трассы Briežkalns и Gaiziņkalns — на первой произведено около 70% искусственного снега, и открытие планируется в ближайшие выходные.

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана
Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен
Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

