9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

В последнее время растет число инцидентов, когда подростки на улицах и во дворах бросают самодельные бомбы, изготовленные из средства для прочистки канализации «Torusiil». Риску подвергаются как сами изготовители взрывных устройств, так и прохожие.

Полиция неоднократно предупреждала в социальных сетях, что взрыв таких бомб может иметь серьезные последствия: вытекающая едкая жидкость опасна для кожи и слизистой оболочки. Именно это произошло с 9-летним мальчиком — взрывчатое вещество попало ему в глаз на пешеходном переходе недалеко от школы в Ласнаме.

Поскольку офтальмолог в местной больнице тот момент был недоступен, третьеклассника отправили в отделение неотложной помощи Центральной больницы Восточного Таллина. «Этот случай закончился относительно хорошо: никто не погиб, но это серьезный урок. Все может быстро ухудшиться. Невинные прохожие страдают из-за необдуманных действий», — говорит мать мальчика.

Мать считает, что и магазины несут определенную ответственность. «На кассах самообслуживания, где продаются бытовые химикаты, должен быть такой же контроль, как и на алкоголь или энергетические напитки. Эти вещества не должны быть так легко доступны для детей», — говорит она.

Руководитель центра обезвреживания мин Эстонской спасательной службы Калвар Таммин сообщает, что в этом году эксперты по обезвреживанию бомб уже отреагировали на 17 вызовов, связанных с самодельными бомбами из «Торусиила». «Сконструировать такое устройство несложно, и многие экспериментаторы по-прежнему получают травмы. В Эстонии жертвами таких взрывов стали и дети», — отмечает Таммине.

«При взрыве отрываются части контейнера и его содержимое. Осколки могут причинить серьезные травмы, а брызги раствора гидроксида натрия при попадании на кожу, в глаза или слизистую оболочку вызывают тяжелые ожоги. Последствия могут быть и более серьезными, в том числе потеря зрения или ампутация», — подчеркивает он.