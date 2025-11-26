Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 13:48

ЧП и криминал 0 комментариев

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

В последнее время растет число инцидентов, когда подростки на улицах и во дворах бросают самодельные бомбы, изготовленные из средства для прочистки канализации «Torusiil». Риску подвергаются как сами изготовители взрывных устройств, так и прохожие.

Полиция неоднократно предупреждала в социальных сетях, что взрыв таких бомб может иметь серьезные последствия: вытекающая едкая жидкость опасна для кожи и слизистой оболочки. Именно это произошло с 9-летним мальчиком — взрывчатое вещество попало ему в глаз на пешеходном переходе недалеко от школы в Ласнаме.

Поскольку офтальмолог в местной больнице тот момент был недоступен, третьеклассника отправили в отделение неотложной помощи Центральной больницы Восточного Таллина. «Этот случай закончился относительно хорошо: никто не погиб, но это серьезный урок. Все может быстро ухудшиться. Невинные прохожие страдают из-за необдуманных действий», — говорит мать мальчика.

Мать считает, что и магазины несут определенную ответственность. «На кассах самообслуживания, где продаются бытовые химикаты, должен быть такой же контроль, как и на алкоголь или энергетические напитки. Эти вещества не должны быть так легко доступны для детей», — говорит она.

Руководитель центра обезвреживания мин Эстонской спасательной службы Калвар Таммин сообщает, что в этом году эксперты по обезвреживанию бомб уже отреагировали на 17 вызовов, связанных с самодельными бомбами из «Торусиила». «Сконструировать такое устройство несложно, и многие экспериментаторы по-прежнему получают травмы. В Эстонии жертвами таких взрывов стали и дети», — отмечает Таммине.

«При взрыве отрываются части контейнера и его содержимое. Осколки могут причинить серьезные травмы, а брызги раствора гидроксида натрия при попадании на кожу, в глаза или слизистую оболочку вызывают тяжелые ожоги. Последствия могут быть и более серьезными, в том числе потеря зрения или ампутация», — подчеркивает он.

 

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Комиссия Сейма завершила работу над бюджетом следующего года

Комиссия Сейма по бюджету и финансам в среду одобрила перед окончательным чтением законопроект о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы, тем самым завершив работу над бюджетом следующего года.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам в среду одобрила перед окончательным чтением законопроект о государственном бюджете на 2026 год и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы, тем самым завершив работу над бюджетом следующего года.

