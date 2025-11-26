Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Забивали людей молотками «за фашизм»: в Германии судят банду левых радикалов

© BBC 26 ноября, 2025 13:01

Мир 0 комментариев

Во вторник в Дрездене в восточной Германии начался суд над семью предполагаемыми участниками леворадикальной группировки «Antifa Ost», также известной как «банда с молотками». Их обвиняют в нападениях на людей, которых группировка считала представителями праворадикальных сил, а также в покушении на убийство. Нападения происходили в Германии и в столице Венгрии Будапеште.

В начале ноября власти США внесли «Antifa Ost» в список террористических организаций, вместе с рядом других леворадикальных европейских группировок.

«По версии следствия, обвиняемые входили в состав или поддерживали организацию, созданную в конце 2017-го — начале 2018 года, члены которой придерживаются крайне левых военизированных взглядов», — сказала представительница дрезденского суда Мейке Шааф в комментарии агентству Reuters.

По ее словам, шестеро мужчин и одна женщина обвиняются в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, краже с отягчающими обстоятельствами и повреждении имущества в ходе нападений на людей, которых они считали неонацистами. Вменяемые им в вину атаки происходили в Германии и Венгрии в период с 2018-го по 2023-й год.

В соответствии с немецким законодательством о защите персональных данных их называют только по имени и первой букве фамилии: Генри А., Тобиас Е., Йоханн Г., Томас Й., Мелисса К., Пауль М. и Юлиан В.

Как пишет агентство AFP, сторонники обвиняемых приветствовали их, когда те прибыли в зал суда, а снаружи здания левые активисты вывесили баннер с надписью «Свободу всем антифашистам».

«Банда с молотками»

По данным Министерства внутренних дел Германии, «Antifa Ost», также известная как «банда с молотками» из-за предпочитаемого ими оружия, действовала как леворадикальная экстремистская сеть.

По версии следствия, нападения были тщательно спланированы и совершались после предварительной слежки за жертвой. В нескольких случаях жертвы получили тяжелые травмы от ударов молотком и дубинками.

Прокуратура характеризует Йоханна Г. как одного из руководителей «Antifa Ost», которому приписывают разработку планов атак и вербовку новых участников. Совместно с Паулем М. он, по версии следствия, организовал тренировки, на которых левые экстремисты отрабатывали боевые приемы и репетировали нападения.

На складах, управляемых Паулем М., участники группы хранили молотки, перцовые баллончики, средства маскировки и мобильные телефоны.

По данным следствия, в январе 2019 года Йоханн Г., Тобиас Е. и их сообщники напали на четырех человек на железнодорожной станции Дессау-Росслау, когда те возвращались с акции, приуроченной к годовщине бомбардировки Магдебурга во время Второй мировой войны. Следствие утверждает, что обвиняемые били людей по голове молотком и железным прутом, и даже когда жертвы упали на землю, нападавшие продолжали наносить опасные для жизни удары и избивать их ногами.

Йоханн Г. и Пауль М. также обвиняются в участии в нападениях в Будапеште в феврале 2023 года, когда ультраправые экстремисты со всей Европы съехались в столицу Венгрии на так называемый «День чести», чтобы отметить попытку прорыва немецких войск и их венгерских пособников из окруженного Красной армией города в феврале 1945-го.

Йоханн Г. и Пол М. обвиняются в избиении и издевательствах над правыми активистами с помощью дубинок, перцового спрея и молотка. Одна из жертв получила не менее 15 ударов, большинство которых были нанесены по голове.

США принимают меры

В начале ноября власти США внесли «Antifa Ost» в список террористических организаций в рамках кампании президента Дональда Трампа против активистов «Антифа». Теперь участники «Antifa Ost» не смогут въехать в США, их активы на территории страны будут заморожены, а оказание любой материальной помощи ее участникам влечет за собой уголовную ответственность.

Это решение вызвало одобрение ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), а один из членов АдГ — Штефан Бранднер — призвал немецкие власти последовать примеру США.

«Antifa — это террористическая организация, и германскому государству было бы легко принять меры против нее. Просто те, кто у власти, этого не хотят, — сказал он. — США демонстрируют пример того, что давно следовало сделать в Германии. Борьба должна вестись со всеми видами экстремизма, а террористические организации необходимо преследовать и запрещать».

МИД Германии сообщил, что решение США «принято к сведению».

Ранее представительница МВД Германии заявила, что «угроза, исходящая от „Antifa Ost“, в последнее время значительно снизилась».

«Лидеры и наиболее агрессивные участники группы либо уже приговорены, либо находятся под арестом», — цитирует представительницу внутриполитического ведомства агентство Reuters.

 

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

