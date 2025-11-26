Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Ноября Завтра: Konrads, Sebastians
Доступность

Некоторые юридические нюансы, чтобы переписать дачу на внука

Редакция PRESS 26 ноября, 2025 10:53

Юридическая консультация 0 комментариев

Хочу переписать дачу на своего внука. Можно ли сразу подать документы в Земельную книгу? Где-то можно найти форму для заявления?

Прежде всего необходимо отметить, что для перерегистрации права собственности на недвижимость в Земельной книге с одного физического лица на другое необходимо юридическое основание. А для этого необходимо определить, в каком качестве будет передаваться недвижимость: как подарок, как покупка, как обмен и пр. Но в любом случае сделку необходимо заключить в письменном виде, так как этот документ должен быть подан в Земельную книгу.

Если под словом «переписать» вы имеете в виду безвозмездную передачу дачи своему внуку, то вы можете заключить с ним договор дарения. Однако существует ряд нюансов, которые необходимо учесть, перед тем как заключить сделку.

Для дарения недвижимости нотариальная форма самого договора дарения необязательна. Его можно заключить (подписать) в частном порядке, составив договор самостоятельно, или поручить его составление юристу, адвокату. Однако нотариальная форма договора может иметь место, особенно если имущество ценное или есть риск споров с наследниками.

Неотклоняемые наследники

Если у дарителя есть супруг и дети, то они являются его неотклоняемыми наследниками, которым в случае смерти дарителя полагаются их обязательные доли. Обязательная доля составляет половину той части наследства, которую наследник получил бы, если бы наследование происходило по закону, то есть в том порядке наследования, который указан в Гражданском законе и который применяется при отсутствии завещания и договора дарения. Например, у дарителя есть супруг и ребенок. Тогда в случае смерти дарителя каждому из них полагалась бы половина его имущества. Соответственно, обязательная доля составила бы четверть имущества дарителя для каждого из этих наследников в денежном эквиваленте. И если в течение последних пяти лет перед своей смертью даритель подарил кому-то свое имущество в таком размере, что наследникам, имеющим право на обязательную долю, не остается даже этой доли, они будут вправе потребовать от получателя подарка выдачи причитающихся им обязательных долей.

Поэтому во избежание в будущем претензий от неотклоняемых наследников можно уже заранее, при заключении договора дарения, нотариально зафиксировать их согласие на то, чтобы дача была подарена внуку.

Общее и отдельное имущество супругов

Гражданский закон устанавливает, что у каждого супруга может быть как отдельное, так и общее имущество. Все, что супруги приобретают во время брака совместно, либо то, что приобретает один из них, но за счет общих средств или при помощи другого супруга, считается их общим имуществом. Если возникает сомнение, кому принадлежит то или иное имущество, предполагается, что оно принадлежит обоим супругам в равных долях. Поэтому даже если в Земельной книге в качестве собственника недвижимости указан только один из супругов (и нет дополнительной отметки о том, что недвижимость является отдельной собственностью этого супруга), эта недвижимость может является общей собственностью обоих.

К отдельному имуществу каждого супруга относится в том числе то, что принадлежало ему до брака или определено брачным договором как личное, а также имущество, полученное им безвозмездно во время брака (например, в дар или по наследству), и имущество, приобретенное взамен ранее имевшегося у супруга отдельного имущества.

Если один из супругов утверждает, что определенное имущество является его личным, он обязан это доказать. А если речь идет о недвижимости, то факт того, что она принадлежит только одному супругу, должен быть зафиксирован в Земельной книге.

Поэтому если недвижимость является общей собственностью супругов или в Земельной книге не указано, что она принадлежит только одному из них, то, чтобы подарить ее, нужно получить нотариально заверенное согласие второго супруга.

 Госпошлина и оценка подарка

Для того, чтобы зарегистрировать в Земельной книге нового собственника недвижимости, необходимо заплатить госпошлину, размер которой определяется как процент от суммы сделки. Так как договор дарения является безвозмездной сделкой, то в договоре должна быть указана стоимость подарка, которую даритель или обе стороны определяют самостоятельно. Недвижимость можно оценить как по рыночной цене, так и по ее кадастровой стоимости, а также и ниже кадастровой. Однако в последнем случае при расчете госпошлины принимается кадастровая стоимость недвижимости.

При определении стоимости недвижимости необходимо учесть, что указанная в договоре дарения стоимость недвижимости будет иметь значение в будущем. А именно: если при продаже недвижимости образуется доход, то он облагается налогом на прирост капитала. Доход определяется как разница между стоимостью приобретения недвижимости и стоимостью ее дальнейшей продажи. Если продается недвижимость, которая была получена, например, в качестве подарка, то доход будет рассчитываться как разница между ценой продажи и оценочной стоимостью, указанной в договоре дарения.

О документах

Для подачи документов в Земельную книгу необходимо также подписать прошение о закреплении права собственности на имя внука. Данное прошение оформляется только в нотариальном порядке.

Таким образом, в дополнение к указанному выше прошению вам необходимо заключить договор, на основании которого вы передаете недвижимость внуку, получить нотариально заверенное согласие супруга на передачу дачи внуку, если у вас есть супруг и дача является вашим общим имуществом. Кроме того, рекомендуется получить нотариально заверенный отказ от претензий со стороны все неотклоняемых наследников.

Рекомендуется обратиться к юристу, адвокату или нотариусу для получения более подробной консультации и составления документов.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор
Важно

Заходят в трениках, сыпят русскими «перлами» — это агрессия: дресс-код елгавского клуба вызвал спор

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности
Важно

Такие оповещения у нас должны быть на трёх языках: соцсети обсуждают проверку безопасности

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане
Важно

У мигрантов есть права, а своим за это придётся побороться: Вейдемане (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:25 26.11.2025
Украина: Браже в Киеве
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: ужели примутся за лангоподобных?
Sfera.lv 3 часа назад
Уиткофф советовал Ушакову, как Путину говорить с Трампом и опередить Зеленского
Bitnews.lv 4 часа назад
В Риге спасли 23 кошки. От хозяйки и антисанитарии
Bitnews.lv 5 часов назад
Урожай под водой: убытки латвийских фермеров превысили 110 миллионов евро
Bitnews.lv 6 часов назад
Швеция: за ценами проследят
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: из мирных латгальцев будут готовить военных кадетов
Sfera.lv 6 часов назад
«Налог на дыхание» принят: Сейм согласился на европейскую систему ETS
Bitnews.lv 15 часов назад

Этого хочет Рижская дума: в Rīgas satiksme уверяют, что не требовали повышения цен

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Решения о стоимости проездных билетов может принимать только Рижская дума, при этом предприятие Rīgas satiksme не выступало с инициативой изменить тарифы и не предлагало повышать цену до 2 евро, об этом представители Rīgas satiksme заявили на своей странице в Facebook, комментируя пост фотографа Дмитрия Захарова о сломанном автобусе и повышении цен на билеты.

Читать
Загрузка

Кошки и собаки сделали то, что не удавалось политикам: ЕС объединился ради них

Животные 14:19

Животные 0 комментариев

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

В то время как многие европейские законы застревают в бесконечных спорах, один вопрос неожиданно прошёл без войны нервов. Кошки и собаки сумели объединить Евросоюз — хотя бы ради собственной защиты.

Читать

В Саркандаугаве спасли 23 кошки. Они погибали от антисанитарии

Всюду жизнь 14:12

Всюду жизнь 0 комментариев

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

В Саркандаугаве пожарные выломали дверь квартиры по требованию полиции и Продовольственно-ветеринарной службы. Владелица жилья отказалась сотрудничать, потому что не хотела отдавать кошек, которых, по её словам, спасала с улицы. Но животные оказались в ужасающих условиях без медицинской помощи, сообщает Degpunkta.

Читать

Отсидеть и пойти в латвийскую армию. А что, так можно?

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

«Пока волки не съедят детей…». Хищники под Валмиерой обнаглели (ВИДЕО)

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Жители Валмиерского края встревожены: волки подошли вплотную к частному дому, где находились собаки. Видео, опубликованное в TikTok, вызвало бурное обсуждение и опасения за безопасность домашних животных.

Читать

Хорошо, что не потравились: лесники случайно спровоцировали крупный выброс метана

Важно 14:03

Важно 0 комментариев

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Во время бурения геотехнических скважин на болоте Пальшу, где предприятие AS Latvijas valsts meži планирует реализовать работы по стабилизации водного режима для восстановления экосистемы, в конце октября произошёл необычно мощный выброс болотного газа, сообщает lvm.lv.

Читать

9-летний мальчик пострадал от самодельной бомбы из бытовой химии: уже 17-й случай у соседей

ЧП и криминал 13:48

ЧП и криминал 0 комментариев

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

В эстонском городке Ласнаме девятилетний ребенок получил травмы от самодельного взрывного устройства, изготовленного из средства для очистки канализационных труб «Torusiil», сообщает «postimees.ee». Состояние ребенка тяжелое. Подобные инциденты в последние недели стали более частыми.

Читать