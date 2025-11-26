Европа защищает детей: токсичные вещества в игрушках будут запрещены

Игрушки для детей младше трёх лет и те, что предназначены для помещения в рот, не смогут содержать аллергенные ароматизаторы. Производители обязаны учитывать не только физическую, но и психическую безопасность детей, включая влияние цифровых игрушек.

«Новые стандарты — это шаг к защите здоровья и безопасности самых уязвимых потребителей», — отметили представители Европарламента.

Каждая игрушка получит цифровой паспорт, который позволит проверить происхождение и безопасность товара. Это упростит контроль на таможне, повысит прозрачность цепочки поставок и поможет родителям делать осознанный выбор.

Внедрение новых правил займёт четыре с половиной года, за это время производители и онлайн-платформы должны будут адаптироваться к новым требованиям.