Как сберечь дорогое тепло в квартире: полезные советы

В редакцию «7 секретов» обратилась наша читательница Лидия и рассказала о своей проблеме. «Я живу в угловой квартире, расположенной на первом этаже. Мало того что во всех комнатах батареи чуть теплые, в крайней комнате они совсем ледяные. Обращалась в домоуправление, и там объяснили: конструкция дома такова, что теплоузел, где регулируется тепло, расположен в первом подъезде, а я проживаю в последнем. Вот тепло и не доходит. К тому же воздух в трубах скапливается в крайнем стояке — оттого батареи и холодные. Прислали сантехника — он отвоздушил стояк, батареи чуть–чуть потеплели, но затем вновь заледенели. А дом, где я живу, был построен в середине 60–х годов прошлого века, и в нем сквозит из всех щелей. Как же мне теперь пережить зиму? Возможно ли хоть как–то утеплиться в пределах одной квартиры?»

С 2018 года — с доковидного и довоенного времени — тариф на тепловую энергию в Риге, предоставляемую предприятием RIgas siltums, вырос почти вдвое. О господдержке, действовавшей в 2023 году, уже давно забыли, поэтому о способах экономии тепла в начале отопительного сезона особенно часто вспоминают жители многоэтажек, живущих на первых этажах. Не случайно именно там всегда устанавливали самые объемные радиаторы: по законам физики тепло поднимается вверх, и, пока обитатели верхних этажей изнывают от жары, на первом этаже нередко жалуются на нестерпимый холод. Однако добиться равномерного распределения тепла в доме удается не всегда, поэтому многим приходится утепляться самостоятельно.

Главные пожиратели тепла

Более четверти поступающего в жилище тепла улетучивается затем через окна и двери. И на первом месте среди пожирателей находятся окна. Если у вас еще сохранились старые деревянные конструкции, то они пропускают тепло весьма интенсивно, так как со временем деревянные рамы рассыхаются, и створки прилегают неплотно. Но и у пластиковых аналогов с годами приходят в негодность резиновые уплотнители. Поэтому необходимо проверить энергоэффективность окон. Сделать это несложно: нужно приоткрыть окно, вставить между рамой и нижней частью окна обычный лист бумаги, закрыть окно и затем попробовать вытащить лист.

Если он выходит легко, это означает, что так же легко из помещения уходит и тепло. Но даже в таком случае необязательно сразу же менять окна, тем более если они в хорошем состоянии. Для начала можно попытаться оклеить рамы по периметру самоклеящимися уплотнителями. Они продаются в магазинах строительной техники, стоят относительно недорого, а служат в среднем пять–шесть лет. А вот заклеивать окна клейкой бумагой или затыкать щели старыми газетами точно не стоит — это мешает вентиляции помещений и плохо сказывается на качестве воздуха в квартире.

Установите жалюзи на окнах. Это рулонные конструкции с тканевыми полосками, которые поднимаются и опускаются по направляющим, закрепленным по краям рам. Обычно их устанавливают на первых этажах, чтобы в темное время суток закрыть обзор в квартиры с улицы. Однако такие жалюзи не только обеспечивают приватность, но и помогают экономить тепло за счет воздушной прослойки, образующейся между тканью и стеклом.

Одним из эффективных шлюзов, препятствующих проникновению холодного воздуха, являются остекленные лоджии. А ведь нынешнее руководство Рижской думы еще совсем недавно рассылало квартировладельцам уведомления с требованием демонтажа конструкций, не вписывающихся в единую архитектурную концепцию. Пусть жители мерзнут и оплачивают непомерно высокие счета, зато чиновничий зуд удовлетворен.

Кроме того, много тепла уходит через квартирные входные и балконные двери. Здесь тоже можно посоветовать установить в местах примыкания дверного полотна к коробке самоклеящиеся резиновые уплотнители. Также в отапливаемых помещениях лучше не закрывать двери между комнатами, чтобы воздух мог свободно циркулировать. Но если есть помещения, которые не отапливаются, поскольку там необходимо поддерживать более низкую температуру, двери между ними и помещениями, где нужна более высокая температура, должны быть закрыты максимально плотно.

Немного о вентиляции

Превращать квартиру в термос точно не стоит. Дело в том, что во время дыхания, приготовления пищи выделяется влага, которая, если квартира плохо отапливается, оседает на стенах, чаще всего в самых холодных углах. А она служит питательной средой для возникновения серой плесени, небезопасной для здоровья. В сентябре — начале октября, когда центральное отопление еще не было включено, люди страдали не от холода, а именно от сырости в квартирах, при которой постельное белье и одежда в шкафах буквально пропитывались влагой, и высушить их не было никакой возможности. Поэтому квартиру нужно обязательно проветривать, вне зависимости от внутренней температуры воздуха. Тем более что вентиляционные решетки, установленные чаще всего в домах советской постройки на кухнях и в ванных комнатах, погоды не сделают.

Кстати, на зиму их советуют закрывать. Единственным источником свежего воздуха остаются открытые окна. Но чтобы и здесь минимизировать потери тепла, нужно открывать окно настежь на 3–5 минут (пока мебель и пол не охладятся). Не стоит прибегать к так называемому зимнему проветриванию, которое имеется в пластиковых окнах, так как здесь тепло будет улетучиваться в гораздо больших объемах.

Правильно устанавливаем мебель

Важно не загромождать радиаторы центрального отопления различной мебелью. Многие любят ставить диван вплотную спинкой к батарее, тем самым заслоняя выход теплого воздуха. Желательно оставлять воздушную прослойку между предметами в 60–100 см. Кроме того, весьма эффективно оклеивание стены за радиаторами светоотражающей фольгой — она будет отражать тепло и предотвратит его утечку, направляя внутрь комнаты, а не обогревая внешнюю стену. Проверьте, нет ли воздуха в самой батарее — он обычно скапливается в верхней части и дает о себе знать холодом. У современных радиаторов предусмотрен краник для стравливания, который открывается специальным ключом. В старых батареях все намертво прикипело. И если они еще окрашены толстым слоем краски, а внутри наверняка накопилась ржавчина, то от них надо избавляться. Но сделать это можно будет только следующим летом, по окончании отопительного сезона.

Если вы живете на первом этаже, задумайтесь об утеплении пола. И уже вышедшие из моды ковры стоит постелить на пол. Они не только защитят от холода, но и создадут комфортную атмосферу. Что же касается дополнительных источников энергии, то использование обогревателей, вне зависимости от их моделей, обойдется в копеечку, учитывая тариф на электроэнергию. Ничего не даст и разжигание свечей — слишком мало калорий выделяет пламя, поэтому остается надевать свитеры и теплые штаны и залезать под одеяло.

Александр ФЕДОТОВ.